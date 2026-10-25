Antonelli va con todo en Austin desde la pole y Alonso saldrá decimosegundo

Antonelli se guardó un as en la manga para reventar la lucha por la primera posición de la parrilla del domingo en el Circuito de Las Américas de Austin, Texas (Estados Unidos). El italiano volvió a cazar una pole ocho carreras después, la séptima de la temporada y de su joven carrera de dos años en la Fórmula 1.

Ante su primera opción matemática de ser campeón del mundo, el piloto italiano, de 20 años, partirá desde la pole en Austin. Aunque remotas, porque tanto su compañero George Russell como Lewis Hamilton (Ferrari) tienen que terminar muy atrás, Antonelli parece decidido a terminar cuanto antes con las cuentas del título.

Además, el de Mercedes se postula también como ganador de una apasionante batalla en el COTA, escenario propicio para grandes carreras. Más allá de cuándo será campeón el italiano, las últimas citas llegan con mucha igualdad, como se pudo ver en la sesión cronometrada de este sábado en el trazado americano, hasta que Antonelli destapó lo que se venía guardando.

El dominio de los Ferrari saltó por los aires desde la Q1, cuando fueron los McLaren los que enseñaron sus cartas. Sin embargo, Verstappen irrumpió en la Q2 y, en la hora de la verdad, fue el líder del Mundial quien se quedó el mejor tiempo (1:34.035). El de Red Bull falló en su intento de mejorar, aunque guardó la primera línea de parrilla, en una generalizada salida de pista.

Los límites dejaron sin ese último intento a más de un monoplaza, forzando para buscar la décima que suponía quizá más de una posición. Charles Leclerc (Ferrari), dominador de los libres, partirá cuarto; Hamilton, quinto, y Russell, sexto. Mientras, Oscar Piastri y Lando Norris, los McLaren, lo harán séptimo y octavo.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso fue capaz de exprimir el Aston Martin para meterse en la Q2 y, con las sanciones varias por cambio de motores, ascender hasta la 12ª posición de parrilla, lo mejor del año. Mientras, Sainz, sin esperanza en un Williams que lleva tiempo pensando en la próxima temporada, no pasó de la Q1 y sumó algún puesto también por esas sanciones, hasta el 17º.