Max Verstappen reescribe la historia de la Fórmula 1 en Monza

La historia de la Fórmula 1 ha quedado reescrita una vez más en una temporada 2023 en la que Max Verstappen está dominando como nunca nadie lo ha hecho en los más de 70 años del campeonato. Con la del Gran Premio de Italia, ya son diez (récord absoluto) las victorias consecutivas del neerlandés, con un total de doce en catorce carreras disputadas… todas ellas vencidas por Red Bull. Pero más allá de los coches de Milton-Keynes, la carrera tuvo como protagonista a Carlos Sainz, que se defendió como nunca para obtener un valiosísimo podio en casa de la Scuderia Ferrari, batiendo in extremis a su propio compañero Charles Leclerc. Fernando Alonso fue noveno.

En esta ocasión, la siempre particular sesión clasificatoria del Gran Premio de Italia dio una recompensa a los aficionados ferraristas que se congregaron en su ‘catedral’ particular con una celebrada pole position por parte de un acertadísimo Carlos Sainz. El madrileño se impuso por la mínima a Max Verstappen, segundo clasificado y gran favorito para la carrera. Charles Leclerc marcó el tercer mejor tiempo, situado en segunda fila al lado de un George Russell que a pesar de todo no parecía tener el ritmo como para pelear por ganar. Mientras tanto, Sergio Pérez esperaba poder dar la sorpresa tras un decepcionante sábado, compartiendo fila con un nuevamente excelente Alex Albon, sexto con el Williams y cada día más convincente a pesar de llevar uno de los coches menos competitivos de la parrilla.

La salida tuvo que posponerse en dos ocasiones | Ferrari

Cerrando el top 10, Oscar Piastri se hizo con el séptimo puesto por delante de Lewis Hamilton, Lando Norris y un Fernando Alonso que no parecía tener el monoplaza más adecuado para las características del circuito de Monza. El asturiano optaba esta vez a una recuperación pero difícilmente al podio, salvo desastre en cabeza. Por detrás, los Alpine protagonizaban la decepción al contar con el propulsor con menos potencia del campeonato. Llegando la hora de la carrera, el inicio estuvo algo más demorado de lo previsto; inicialmente Yuki Tsunoda quedaba varado durante la vuelta de formación, retrasando un inicio que aún se demoró más por problemas con el sistema de luces.

La salida llegó veinte minutos más tarde de lo previsto, con solo Hamilton, Bottas y Magnussen con neumáticos duros, mientras los demás pilotos optaban por gomas medias. Los primeros metros no vieron cambios de posición en cabeza, con Sainz líder por delante de Verstappen, Leclerc, Russell y Pérez. Apenas unas vueltas después, el Ferrari líder empezaba a acusar el desgaste de neumáticos algo más que el Red Bull perseguidor, lo que permitía que el actual campeón y líder del mundial le siguiera de cerca e intentara adelantarle en la vuelta 6. En un momento sin cambios de posiciones, solo Alonso completaba el adelantamiento sobre Hülkenberg en la vuelta 8.

Tal y como esperaba, Fernando Alonso no pudo recuperar plazas | Aston Martin

El cambio de líder llegó en la vuelta 16, después de repetidos intentos de un Verstappen que finalmente acabó dando cuenta de Sainz en la Variante della Roggia. Por detrás, Albon era el primero de los pilotos de cabeza en parar en boxes, montando gomas duras en lo que presumiblemente era su único cambio de neumáticos. Sainz y Leclerc quedaban juntos en segunda y tercera posición, pero perdiendo tiempo a pasos agigantados con respecto a Verstappen, más de un segundo más rápido por vuelta. Sainz realizó su parada en boxes en la vuelta 20, seguido de Russell, mientras Verstappen y Leclerc lo hicieron un giro después.

La parada de Pérez aún una vuelta más tarde dejó al mexicano justo detrás de los dos Ferrari, habiendo recuperado buena parte del tiempo perdido durante su dura pelea con Russell en el primer stint. Precisamente el británico se llevó una sanción de tiempo por un largo en la primera chicane tras su cambio de neumáticos. En la pelea por el podio, Pérez venía más rápido que los Ferrari, y tras una vuelta de dura pelea, el mexicano acabó dejando atrás a Leclerc, aunque aprovechando que el Red Bull se quedaba sin DRS, el Ferrari seguía manteniendo la presión sobre Checo.

Excepcional fin de semana de Alex Albon | Willams

El segundo piloto de Red Bull, a su vez, acabó alcanzando a Sainz, sobre quien empezaba a ejercer presión a falta de diez vueltas para el final, con un adelantamiento que llegó a solo cinco giros de la bandera ajedrezada. Algo más atrás, Hamilton preparaba un adelantamiento sobre Piastri, pero el movimiento acabó en toque y daños en el alerón del australiano, que tuvo que pasar por boxes mientras dirección de carrera investigaba la acción del siete veces campeón del mundo para acabar aplicándole una penalización de cinco segundos.

Los compases finales del Gran Premio veían confluir los caminos de las distintas estrategias, con un Hamilton que superaba a Albon, aunque a la espera de ver su resultado final una vez aplicada la penalización, mientras Alonso se acercaba al grupo que le precedía. En cabeza, tras los dos Red Bull en solitario, los dos Ferrari añadían el picante con una pelea Made in Italy entre Sainz y Leclerc. Finalmente, Max Verstappen se hizo con una victoria más (y van…), con Sergio Pérez y Carlos Sainz a su lado en el podio. Charles Leclerc fue cuarto, con George Russell quinto. Completaron la zona de puntos Lewis Hamilton, Alex Albon, Lando Norris, Fernando Alonso y Valtteri Bottas.

Clasficación Final - Gran Premio de Italia 2023