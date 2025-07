Triplex (ONCE) del viernes: comprueba el sorteo del 18 de julio de 2025

Comprobar los premios del Triplex de la ONCE de este viernes

El último día de la semana (laboral) no es el último día de sorteos de Triplex de la ONCE. Comprueba en laSexta.com si eres uno de los afortunados en alguno de sus cinco sorteos.

Resultados de la ONCE

Es viernes y la ONCE celebra algunos sorteos igual que el resto de días de la semana y otros, diferentes. Entre los que no varían de lunes a domingo está el Triplex de la ONCE, que desde las 10:00h de la mañana reparte premios cinco veces al día. Los premios de los cinco sorteos del viernes 18 de julio son los siguientes:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de sorteo

La ONCE realiza sorteos del Triplex de la ONCE desde el año 2016, lo que lo convierte en uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España.

Al igual que sucede con el Super ONCE, el Triplex se juega cinco veces al día: a las 10:00, a las 12:00, a las 14:00, a las 17:00 y a las 21:15 horas. Inicialmente se celebraban únicamente tres sorteos a la semana. Además, los sorteos se celebran todos los días de la semana.

Cómo se juega al Triplex de la ONCE

El funcionamiento del juego es sencillo: en cada apuesta de Triplex se elige un número de tres cifras, que se puede utilizar en un único sorteo o en varios consecutivos. De este modo, quienes elijan jugar en varios juegos participarán en los sorteos inmediatamente posteriores a la adquisición del boleto.

El premio más alto que se puede ganar con el Triplex es de 150 euros, que se consigue cuando se aciertan las tres cifras en el orden correcto de extracción. Si un jugador tiene las mismas tres cifras que han salido en el sorteo, pero en distinto orden, se lleva una cantidad de 10 euros. Por otro lado, quienes acierten las dos primeras cifras o las dos últimas se ven beneficiados con un premio de 2 euros, y los que adivinen solo la primera o la última cifra recuperan el dinero de la apuesta, es decir, 50 céntimos.

