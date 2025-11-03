Triplex de la ONCE de hoy: comprueba el resultado del lunes 3 de noviembre de 2025

Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del lunes

Te traemos los resultados de los sorteos de Triplex de la ONCE correspondientes a 3 de noviembre de 2025. Consulta aquí los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Tras el Triplex del domingo, arranca la semana con uno de los primeros sorteos de la semana. Junto al Super Once, el Triplex de la ONCE es de los primeros en repartir dinero cada semana. De hecho, hay tres oportunidades por día a horas diferentes: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. En cualquier caso, desde aquí puedes ir consultando los números premiados del lunes 3 de noviembre de 2025 a partir del primer sorteo:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): 091

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Eso sí, la participación no puede tener más de cinco apuestas. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).