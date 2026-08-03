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Resultado de los sorteos del Triplex de la ONCE del lunes 3 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del lunes 3 de agosto de 2026.

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE hoy? Consulta los números premiados de los cinco sorteos del lunes ¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE hoy? Consulta los números premiados de los cinco sorteos del luneslaSexta

Para este lunes 3 de agosto de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. La situación en Ceuta mejora a medias: personas en busca de un futuro mejor, gente sin comida y un CETI colapsado
  2. Ayuso y la Comunidad de Madrid, en modo venta: del ático de Gran Vía al paquete de inmuebles de 26 millones
  3. La Comunidad de Madrid tendrá que devolver 38 millones de euros destinados a la prevención de incendios que se desviaron a otros cometidos
  4. Una oleada de ataques israelíes en Gaza deja en el aire el acuerdo de desarme: hay al menos 18 muertos
  5. Mueren 13 turistas, entre ellos dos españoles, en un accidente de avioneta sobre las Líneas de Nazca
  6. El peaje de viajar en agosto: el precio de las vacaciones, un 35% más caro con respecto al mes de junio