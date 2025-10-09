Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE de hoy, jueves 9 de octubre de 2025

Triplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este jueves

En laSexta.com te ofrecemos los cinco resultados del día en los sorteos del Triplex, desde la mañana hasta la noche.

Un día más, otra jornada de sorteos en la ONCE. El Triplex de ayer ya repartió sus premios y ahora es el turno del sorteo del jueves. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra este sorteo casi a la vez que el del Super Once, cinco veces al día. Los números de tres dígitos que se llevan el premio de 150 euros (y reparten premios menores si se aciertan de manera parcial) de los sorteos del jueves 9 de octubre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

¿Cómo se juega al Triplex de la ONCE?

El Triplex es uno de los juegos 'novatos' de la ONCE: nació en 2016. Y es uno de los pocos sorteos que tiene lugar a diario, sin excepción, tampoco en festivos. Esto sólo ocurre con el Super Once, también de la ONCE, y la Bonoloto.

Por la noche, además de dar los últimos números premiados de la jornada del Triplex, la ONCE anuncia el número ganador del Cupón Diario y, cada martes, también el del Eurojackpot, un sorteo en el que participan varios países europeos pero que en España está gestionado por la ONCE.

Para participar en esta lotería sólo hay que elegir un número de tres cifras: si se aciertan las tres en el mismo orden en el que salen el premio es de 150 euros. Pero el Triplex también reparte premios inferiores si se aciertan sólo algunos de esos números:

Si se aciertan los tres, pero en otro orden: 10 euros

Si se aciertan los dos primeros o los dos últimos números: 2 euros

Si se aciertan la primera o la última cifra: 0,50 euros

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).