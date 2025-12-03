Triplex de hoy | Comprueba la lista de resultados del miércoles 3 de diciembre de 2025

La semana avanza y los sorteos de la ONCE continúan. Consulta en laSexta.com si eres uno de los afortunados de alguno de los cinco sorteos diarios del Triplex de este miércoles.

Ya es miércoles y aunque es el día que menos sorteos se celebran, hay alguno que otro. Después de los sorteos del Triplex del lunes y de los del Triplex del martes, este 3 de diciembre de 2025 continúan los juegos de la ONCE.

Los números premiados de los cinco sorteos del Triplex de la ONCe de este miércoles son los siguientes:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): 401

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

El premio máximo del Triplex de la ONCE es de 150 euros, que se van a cada participación que contenga el número de tres dígitos que sea extraído, con los números en el mismo orden. El hecho de que los números sean tan cortos hace que las probabilidades de ganar sean mayores: en total, existen un total de mil combinaciones posibles, lo que hacen que se trate de un sorteo más bien rápido y sencillo.

A su velocidad se suma la cantidad de sorteos que se celebran por semana: 35 en total. El Triplex de la ONCE nació con tres sorteos diarios, pero con el tiempo ha ido sumando juegos, igual que el Super Once, hasta celebrar cinco sorteos cada día, los siete días de la semana sin excepción, también en días festivos.

Los miércoles, además del Triplex y el Super Once, la ONCE desarrolla, ya por la noche, el sorteo del Cupón Diario de la ONCE. A este se suma el de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, que también tiene lugar a diario, los 365 días del año.

Desde la ONCE son conscientes de que un premio del Triplex "no te va a cambiar la vida", dado que el premio máximo es de 150 euros, pero sí puede cambiarte el día. Los 150 euros se ganan si se aciertan los tres números en el mismo orden en el que son extraídos durante el sorteo, pero existen otras posibilidades para ganar pequeñas cantidades de dinero:

150 euros - Se aciertan los tres números en el mismo orden

10 euros - Se aciertan los tres números, en orden diferente

2 euros - Se aciertan los dos primeros números

2 euros - Se aciertan los dos últimos números

50 céntimos - Se acierta la primera cifra

50 céntimos - Se acierta la última cifra

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).