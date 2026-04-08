[Super 11 de la ONCE] Comprobar resultados de los 5 sorteos del miércoles 8 de abril de 2026

Las 11 combinaciones premiadas del Super Once del miércoles

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoles 8 de abril de 2026.

Para este miércoles 8 de abril de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

Primer sorteo (10:00h): 03 04 05 07 26 27 32 40 43 45 50 59 61 69 70 71 72 73 75 80

Segundo sorteo (12:00h): 03 05 13 22 25 26 29 42 47 49 54 60 63 68 69 76 80 82 84 85

Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).