Ahora

Juegos ONCE

[Super 11 de la ONCE] Comprobar resultados de los 5 sorteos del miércoles 25 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoles 25 de marzo de 2026.

Los cinco premios de los sorteos diarios del Super 11 de la ONCE de este miércolesLos cinco premios de los sorteos diarios del Super 11 de la ONCE de este miércoleslaSexta

Para este miércoles 25 de marzo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 09 19 21 22 23 29 31 35 40 41 44 48 49 52 53 54 71 73 74 84
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez insiste en su 'No a la guerra' y recuerda Irak: "Aznar nos arrastró a aquella locura para que Bush le invitase a un puro"
  2. Irán niega haber alcanzado un acuerdo con Trump y advierte que el petróleo seguirá caro hasta que "garanticen la estabilidad de la región"
  3. La borrasca Therese pone en alerta por lluvias a Canarias y obliga al despliegue de la UME en Tenerife
  4. Los candidatos en Andalucía ponen el modo campaña: de elegir entre el lío y la estabilidad de Moreno Bonilla a la protección de la sanidad pública de la izquierda
  5. El asesino confeso del crimen de Sueca asegura ante el juez no recordar bien lo sucedido: "Fue como un arrebato"
  6. Sigue ingresado en la UCI el bebé de seis semanas víctima de los abusos de sus padres: sufrirá secuelas derivadas del maltrato