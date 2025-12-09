Super Once de hoy | Comprueba los resultados del martes 9 de diciembre de 2025

Todos los números premiados de los 5 sorteos del Super Once del martes

Los cinco sorteos del Super 11 de hoy ya han comenzado a ofrecer los primeros resultados del total de números diarios. Descubre cuáles son los números ganadores en laSexta.

Los cinco sorteos del Super 11 de este martes 9 de diciembre han dado como resultado las combinaciones ganadoras del día.

En una jornada en la que se celebra el de Triplex de la ONCE o el Super Once, en el caso del segundo sorteo, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha revelado las combinaciones ganadoras:

Primer sorteo (10.00h): 03 07 11 12 17 25 32 35 37 38 45 47 50 52 55 59 60 65 75 79

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

ONCE realiza cinco sorteos de Super Once de lunes a domingo, por lo que tienes más de 30 oportunidades cada semana para hacerte con sus premios. Estos se celebran a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h, justo después de que se descubran los números del Triplex.

El coste mínimo de la apuesta es de 1 euro, y con la participación se puede ganar hasta 1 millón de euros por cada euro que apostamos. En la participación seleccionamos entre 5 y 11 números en una tabla del 1 al 50, que pueden utilizarse en un solo sorteo o en varios consecutivos. Durante el sorteo se extraen 27 números premiados en ese intervalo, que serán los que determinen los aciertos.

¿Cuáles son los premios del Super ONCE?

Los premios dependen del número de aciertos y la cantidad de números apostados. Así, se obtendrá un premio mayor con 5 aciertos si se apostó por 5 cifras en comparación con una apuesta de 11.

También influye la cantidad de dinero apostada: si apostamos 1 euro por una combinación ganadora de 11 cifras obtendremos un millón de euros, pero si apostamos 10 euros por esa misma participación, el premio será de 10 millones de euros.

Todos los premios se pueden consultar en la página oficial de la ONCE.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

