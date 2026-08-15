Ahora

ONCE de los fines de semana

Comprueba el resultado del Sueldazo de la ONCE del sábado 15 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 15 de agosto de 2026.

Juegos ONCE | Comprobar número premiado del sorteo de hoy, sábado, del Sueldazo del Fin de Semana Juegos ONCE | Comprobar número premiado del sorteo de hoy, sábado, del Sueldazo del Fin de SemanalaSexta

Para este sábado 15 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Marruecos bloquea el paso a Ceuta y detiene a casi 300 personas que intentaban entrar irregularmente desde Fnideq (Castillejos)
  2. Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada dejando decenas de avisos y daños materiales sin causar víctimas
  3. El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) ya afecta a más de 15.000 hectáreas y provoca la evacuación de Bernués
  4. La selección española de gimnasia rítmica se proclama campeona del mundo
  5. Ayuso elude hablar del ático en Chamberí y ataca al Gobierno del "traidor" Sánchez: "Han dejado que nos invadan muchos terroristas"
  6. Trump desafía a Irán con el estrecho de Ormuz: "Muy pronto lo declararé como territorio de Estados Unidos, eso es lo que es"