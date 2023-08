A ritmo de un reguetón trapero, la ONCE celebra uno de sus grandes sorteos extraordinarios del año, el del 15 de agosto, día festivo del verano por excelencia. Como cada año, el Cupón Extra de Verano de la ONCE pone en juego, entre otros, un gran premio de 15 millones de euros, que se lleva un sólo décimo, el que coincida no solo en los cinco números que conforman la combinación premiada sino también el que tenga el número de serie ganador.

Habrá muchos otros que digan "¡Por qué poquito!", cuando vean que los números del gran premio coinciden con el suyo pero tengan otra serie diferente. Esto le ocurrirá hasta a 119 personas, que se llevarán 40.000 euros por su boleto. Pero además, hay muchas otras posibilidades de llevarse premios que van desde los seis hasta los 1.200 euros, por una papeleta que cuesta seis euros.

La ONCE pone a la venta para el Sorteo Extra de Verano un total de 100.000 números, compuestos por cifras que van desde el 00000 hasta el 99999, acompañados de un número de serie que va desde el 001 al 120. Estos son todos los premios del sorteo especial del 15 de agosto:

Si aciertas los cinco números y el número de serie del primer premio : 15 millones de euros

: 15 millones de euros Si aciertas los cinco números y el número de series de otras 10 extracciones: 1 millón de euros

Si aciertas los cinco números: 40.000 euros

Si aciertas los últimos cuatro números: 1.200 euros

Si aciertas los cinco números de las 10 extracciones adicionales, sin serie: 1.200 euros

Si aciertas los últimos tres números: 120 euros

Si aciertas los últimos dos números: 12 euros

Si aciertas el reintegro (la última cifra): recuperas los 6 euros

¿Cómo y cuándo se puede jugar al Extra de Verano de la ONCE?

Se pueden comprar tantos boletos como se quiera, siempre con moderación, tanto de manera física como online. Los cupones físicos se compran en los puestos de la ONCE repartidos por las ciudades, aunque también se pueden adquirir a los vendedores que distribuyen las papeletas por la calle. Si prefieres comprarlos por Internet, se pueden adquirir desde la página web de la ONCE.

Los cupones del Sorteo Extra de Verano de la ONCE se pueden comprar también hoy, hasta media hora antes del sorteo. Dado que el sorteo extraordinario de verano de la ONCE se celebra a las 21:25, los cupones se pueden comprar hasta las 20:55. Si quieres seguir en directo el sorteo, puedes hacerlo desde laSexta.com y también aquí podrás consultar los números premiados de hoy.

Cómo y cuándo se cobran los premios de la ONCE

Al igual que el resto de sorteos y loterías en España, los premios de la ONCE están sujetos a un gravamen especial, que se aplica a partir de los 40.000 euros. Esto quiere decir que todos los premios inferiores a esta cantidad se cobran de manera íntegra, mientras que los que superen esta cuantía, lo harán 'quitando' una parte que se irá a las arcas del Estado, concretamente un 20%. En el caso de los premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE, sólo dos de los premios están sujetos a impuestos para Hacienda:

Del primer premio, que son 15 millones de euros, el ganador se lleva 12.008.000 euros .

. De las 10 extracciones adicionales, que son de 1 millón de euros, cada ganador se lleva 808.000 euros.

Si el cupón ganador ha sido comprado online, el dinero se ingresará de la misma manera: es la ONCE la que ingresará el premio directamente en la cuenta virtual de la ONCE. Una vez ahí, ese dinero puede ser utilizado para comprar otros boletos o transferido a una cuenta bancaria de la que el ganador sea titular, sin que esto suponga ningún coste.

Por el contrario, si el ganador ha adquirido su cupón premiado de manera física, a través de un punto de venta autorizado o un vendedor de la ONCE, habrá que acudir a algún centro de la ONCE o a una de las entidades financieras autorizadas para tal efecto. En cualquier caso, los premios de los cupones se abonarán mediante transferencia bancaria, salvo aquellos cuyo premio sea inferior a 600 euros, que podrán cobrarse en efectivo. En ambos casos, el cupón caduca a los 30 días naturalesa contar desde el siguiente sorteo.

Entidades bancarias autorizadas por la ONCE