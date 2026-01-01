Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 | Comprueba el resultado y la lista de premios del sorteo del 1 de enero

Comprueba el resultado del Cupón Extra de Navidad de la ONCE de 2026 en laSexta.

En Juegos ONCE celebran la llegada del 2026 con su tradicional sorteo extra de Navidad, con 90 premios de 40.000 euros que pueden ser tuyos si tus números coinciden con los del resultado ganador. Comprueba los números ganadores y su lista de premios en laSexta.

¡Ya está aquí el 2026! Y en este día de Año Nuevo la ONCE vuelve a celebrar su tradicional sorteo, que tras el celebrado por Loterías y Apuestas del Estado el 22 de diciembre, vuelve a aportar algo de ilusión a quienes se quedaron sin premio en la Lotería de Navidad.

El sorteo que reparte más de 53.000.000 euros en premios no llega con un primer premio especial... ¡Llega con 90 de cada! Sí sí, 90 premios de 400.000 € junto a otros 90 premios de 40.000 € y otros 90 premios de 20.000 €. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Hay 90 premios principales? Desde Juegos ONCE aclaran la duda: "De cada número del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE hay 90 series, 90 cupones con el mismo número y que por lo tanto comparten el mismo premio."

A partir de las 11:00 horas de la mañana podrás conocer los números ganadores del día 1 de enero de 2026, justo cuando comienzan este sorteo de Navidad del Cupón Extra de Navidad de la ONCE.

Resultados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026

El número ganador del premio principal en el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE de 2026 ha sido el pendiente de confirmación, que otorga los codiciados 400.000 euros a cada cupón ganador.

De este modo, los números ganadores del premio principal y su primer y segundo premio asociados son los siguientes:

Premio principal: 400.000 euros → pendiente de confirmación

Primero premio adicional: 40.000 euros → pendiente de confirmación

Segundo premio adicional: 20.000 euros → pendiente de confirmación

La lista completa de premios

Junto a estos premios mayores, la ONCE ofrece en este sorteo navideño una amplia lista de premios que también pueden dar una alegría a sus ganadores:

A las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal → 400 €

A las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional → 300 €

A las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional → 200 €

A las cinco cifras de los terceros premios adicionales → 100 €

A las cuatro últimas cifras del premio principal → 500 €

A las tres últimas cifras del premio principal → 50 €

A las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional → 50 €

A las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional → 20 €

Además, todos aquellos cupones en los que coincida la últia cifra con la del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R en el reverso), recuperan el importe jugado: se llevan 10 euros de premio.

Un sorteo extra más que termina y se suma a la lista de sorteos del Cupón Extra de Navidad que la ONCE lleva celebrando desde 2014.

