El calendario laboral español está fuertemente marcado por el calendario religioso. Queda patente en el hecho de que la fiesta del 15 de agosto, día festivo nacional, se honra a la Asunción de la Virgen María. Lo cierto es que la gran mayoría de festividades a nivel nacional tienen su origen en la historia bíblica.

No obstante, la ONCE no eligió este día por su religiosidad: "Al margen de la festividad católica, es un día festivo de carácter nacional en el que la mayoría de pueblos y provincias españolas, se encuentran celebrando sus fiestas patronales". Cierto es, en España en 2022 se celebran en España 1.205 fiestas patronales este día.

Aun así, la ONCE no eligió esta fecha por su carácter religioso, sino por "la tradición turística", y también por la "ausencia de sorteos en la época veraniega".