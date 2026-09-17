Ahora

Lotería SELAE

La Primitiva de hoy | Comprobar resultado del sorteo del jueves 17 de septiembre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 17 de septiembre de 2026, para La Primitiva.

Loterías y Apuestas del Estado: comprobar La Primitiva del jueves Loterías y Apuestas del Estado: comprobar La Primitiva del jueveslaSexta

Para este jueves 17 de septiembre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Ayuso ignora las pruebas, tacha de "bulo del culo" la manipulación de las listas de espera y acusa al cirujano: "Le reventó el coche al jefe"
  2. El ES-Alert vuelve a llegar tarde dos años después de la trágica DANA: la Generalitat envía la alerta horas después de comenzar el aviso por lluvias
  3. Moncloa no ve "motivos objetivos" ni "problemas de seguridad" para paralizar el traslado de migrantes al puerto de Ceuta
  4. La ONU acusa a EEUU de crímenes de guerra y a Irán de crímenes de lesa humanidad
  5. Un hombre intenta estrangular a su pareja delante de su hija menor y después se suicida en Málaga
  6. Engaños, notas secretas y robo de credenciales: OpenAI revela "graves incidencias" en seis modelos para ignorar las reglas de sus creadores