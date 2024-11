La administración de loterías 'La Millonaria' es la única que hay en Paiporta. El local, ubicado en el centro de la localidad en una de las calles más afectadas, sigue con la cristalera completamente rota. Pero sus dueños, Cristina y Lucas, consiguieron salvar algunos décimos. Ambos tienen claro que este año repartirán el Gordo de la Lotería de Navidad, como ya hicieron cuando Cristina tenía 18 años.

Fue en 1989, a los cinco años de abrir, cuando el padre de Cristina repartió el Gordo, premiado con 18 millones de pesetas, a vecinos de la localidad valenciana. "Casi todo el número íntegro, que eso es muy importante", añade. El número fue el 71614.

Así, la pareja espera poder abrir sus puertas cuanto antes para vender todos los décimos que consiguieron salvar a tiempo. "Se han salvado bastantes décimos gracias a Dios porque pudimos cerrar las cajas fuertes a tiempo y hay décimos para todo el mundo que quiera comprar y quiera cobrar el Gordo", asiente le encargada.

Lucas cuenta que tiene todo preparado para poder abrir a tiempo y recuperar la venta de cara al sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebra el próximo 22 de diciembre. "Lo tengo todo encargado, pero no pueden entrar los vehículos. Hasta que no me dejen entrar, no podemos tirar para adelante", señala.

La administración aún tiene que arreglar el cristal blindado, las persianas y el internet. "Ha caído todo. Pero tengo casi todo lo que pueda hacer falta y en el momento que tenga persiana y cristal venderé el primer premio", añade.

Cristina confía en que pronto encontrarán los medios para que puedan salir todos los décimos que se vendan por internet.