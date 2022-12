Un lotero gallego, Francisco Javier Ramas, ha encontrado la solución a una de las tradiciones de la lotería: la de comprarla o encargarla en otra ciudad. El lotero de Loterías La Florida de A Coruña vende un pack con diez décimos de diez ciudades diferentes. Ya ha vendido 40 lotes a 200 euros cada uno. "La necesidad que tenemos de comprar un décimo allí donde vamos, pero si estos años no pudimos viajar, ofrecemos ese servicio al cliente", explica a las cámaras.

Lo cierto es que no hay fanático lotero que se precie que se vaya de viaje y vuelva con la maleta vacía. "Y si no, se pide a la gente cuando se va de vacaciones", asegura una de ellas. Otra opción es pedírselos a los azafatos, quienes se dejan una parte de su sueldo en décimos. Según confiesa un grupo de ellos a los micrófonos de laSexta, tienen décimos de Rumanía, Portugal y Málaga.

No son los únicos que viajan habitualmente. Elena Vargas, artista, compró sus décimos en la estación de Málaga y se los olvidó antes de coger el Ave. "A cinco minutos de cerrar las puertas", añade. La tradición lotera en España es tal que historias en torno a ella no hay precisamente pocas. "Yo la compro en Alicante cuando voy a veranear allí", cuenta Alba. Toñi, en cambio, lleva de más sitios: Conil de la Frontera, Navalmoral y Fuenlabrada. "Y ya he parado porque sino no me quedaba para turrón", señala.

Quien no ha parado de comprar décimos es Mari Carmen. Lleva una terminación por cada ciudad, cumpliendo así con la tradición de su marido fallecido. "El 8 lo llevo de Málaga y el 5 de Jaén", enumera. Todos ellos los pasará por el Lotómetro de laSexta el próximo 22 de diciembre.