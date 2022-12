Más de 200 años de historia de la Lotería de Navidad dan para mucho. Dan para repartir muchos millones de euros (y de pesetas, en su momento) por toda España. Pero no toda España ha tenido la misma suerte. Es de sobra conocido que Madrid copa, con diferencia, la lista de ciudades más afortunadas a lo largo de los años: un total de 82 veces ha sido cantado el premio Gordo en la capital del país. No obstante, esta no fue la primera ciudad en recibir esta 'lluvia' de dinero: el primer año que se celebró el sorteo, en 1812, fue Cádiz la localidad que se llevó el primer premio.

Al año siguiente, en 1813, se cree que también cayó en Cádiz, aunque ni siquiera Loterías y Apuestas del Estado puede confirmar este hecho. Tampoco Madrid se llevó el Gordo el tercer año, sino que se fue a Bilbao, y en 1815 cayó en Zaragoza. La suerte miró a los ojos de los madrileños por primera vez en 1816, un año antes de hacerlo en Barcelona, y los primeros años estas dos fueron las más agraciadas. Al final, la suma es la que es: 82 veces ha caído en Madrid, 42 en la Ciudad Condal. Pasaron muchos años, muchísimos, hasta que el Gordo empezó a estar repartido en más de un lugar.

1932 fue el primer año en el que el Gordo cayó en dos sitios y, una vez más, las agraciadas volvieron a ser Madrid y Barcelona. Al año siguiente lo hizo en tres puntos, pero aquel año las dos 'grandes' no vivieron la suerte de la Navidad: el Gordo se repartió entre Sitges (Barcelona), Alcira (Comunidad Valenciana) y Bilbao, y otro año tuvieron que esperar las dos ciudades de la suerte hasta que volviera a caer el primer premio repartido allí: en 1934 fueron Santander y Castellón los municipios que fueron visitados por la diosa fortuna.

Hasta la fecha, sólo ocho ciudades han visto una decena de veces o más caer el Gordo en sus fronteras: además de Madrid y Barcelona, Sevilla vendió el primer premio del sorteo 17 veces; Bilbao lo hizo 14; Valencia y Zaragoza, 13 cada una; Cádiz doce y Málaga, en la cola de este 'top', 10.

Cinco capitales de provincia, cero afortunadas

A nivel de provincias, sólo una se queda fuera de la 'suerte', aunque tiene sentido si se tiene en cuenta la implicación de los ciudadanos en el sorteo: en 2021, Melilla fue la comunidad que menos dinero gastó en la Lotería de Navidad, una media de 15,53 euros por cabeza, muy por debajo del gasto que se hace en Castilla y León, por ejemplo, la que más gastó (101,26 euros por persona de media). "Todo el mundo se vuelca en ir a Madrid a comprar lotería y aquí, en Melilla, añadido a la poca población que hay, menos gente viene a comprar porque todo el mundo quiere Lotería de fuera", aseguraba hace un tiempo Aurora, la propietaria de la administración de Cándido Lobera, a 'El Faro de Melilla'.

No obstante, si 'bajamos' a nivel de capitales de provincia, siguen siendo cinco las capitales en las que la suerte aún no ha caído en los más de 200 años de historia del sorteo: nunca un primer premio ha caído en las ciudades de Ávila, Girona, Jaén, Toledo o, como ya hemos dicho, Melilla. Tarragona también formaba parte de esta fatídica lista hasta que en 2020 rompió la maldición, aunque lo hizo a pequeña escala: sólo un décimo había sido vendido en la administración número 10, cerca de la plaza de la Constitució del barrio tarraconense de Bonavista.

Cabe destacar, por ejemplo, la mala suerte de provincias como Ávila o Ceuta, donde sólo han disfrutado de un primer premio, en 2019 y 2012, respectivamente, los dos años en los que el Gordo estuvo más repartido en la historia del sorteo. En Guadalajara y Ourense sólo ha caído el Gordo en dos ocasiones, y Guadalajara no ha visto un primer premio en medio siglo.