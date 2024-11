Cada 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es un evento que paraliza a España, un día cargado de ilusión, esperanza y tradiciones que año tras año atrae a millones de personas en busca de la suerte. Este año, sin embargo, el ambiente de la suerte se tiñe de un tono diferente. En las administraciones de lotería de la Comunitat Valenciana, el número de la suerte no solo se ha asociado a fechas significativas como cumpleaños o aniversarios, sino también a la tragedia que azotó la región el pasado octubre: la DANA, que devastó pueblos y ciudades enteras.

La Asociación Española de Administraciones de Lotería (Anapal) ha confirmado que, debido a las supersticiones y augurios tras el desastre natural, los números relacionados con la fecha de la riada, en particular el 29 y el 29104, han experimentado una demanda sin precedentes. "En las zonas afectadas por la DANA, hemos observado un incremento en las ventas de décimos con la terminación 29 y con el número 29104, que se asocia directamente con el 29 de octubre de 2024, el día en que la riada causó estragos en la región", explica Borja Muñiz Urteaga, presidente de Anapal.

Los loteros de las localidades afectadas, como Valencia, Sedaví y Alfafar, han notado este aumento en la demanda, ya que los vecinos se aferran a la superstición de que este número podría traer algo de esperanza o compensación por la tragedia sufrida. "De momento no nos quedan existencias del 29, por la fecha en que se produjo la inundación", asegura Francisco Javier Bermell, propietario de una administración de lotería en la calle Colomer de Valencia.

El número 29104, que hace referencia no solo a la fecha de la catástrofe sino también a la secuencia que marca un episodio histórico doloroso, se ha agotado en muchas administraciones, y los loteros confirman que los compradores siguen llegando buscando el mismo número, o variantes cercanas. Este fenómeno no es exclusivo de los valencianos, ya que otras ciudades de la Comunitat Valenciana también han visto un aumento similar en las ventas de números vinculados con la fecha fatídica.

José Ramón Fernández, un residente de Sedaví, comparte su experiencia. "Estamos buscando el 29 desde que ocurrió la DANA. Pensamos que sería una forma simbólica de atraer la suerte después de lo que hemos pasado. A ver si al menos nos ayuda un poco", comenta. "No hay manera de encontrarlo", añade.

El impacto emocional de la tragedia ha convertido a la Lotería de Navidad en un refugio psicológico para muchos, un lugar donde se busca no solo un golpe de suerte, sino también una forma de recuperar la esperanza tras la destrucción. "No es solo por la superstición, es que la gente de aquí está buscando algo que les dé ánimos", apunta Yolanda Marín, trabajadora de la ONCE en la localidad de Alfafar, quien retoma sus actividades tras el paso de la riada.

Las terminaciones más premiadas

El Sorteo de Navidad representa más del 30% de la recaudación total anual en juego público. Con 211 sorteos celebrados desde su inicio en 1812, el sorteo es una de las tradiciones más esperadas por los españoles.

De acuerdo con datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), ciertos números han sido especialmente afortunados, siendo los más premiados en el reintegro el 5, 4 y 6, que han tocado en 32 y 27 ocasiones, respectivamente.

En cuanto a las terminaciones, las dos cifras que más veces han resultado premiadas son el 85 (siete veces), seguido del 57 (seis veces), y las terminaciones 64, 65, 75, 90 y 97, con cinco premios cada una. Curiosamente, algunas terminaciones nunca han sido elegidas como final del primer premio, entre ellas el 09, 10, 21 y 34.

Por ciudades, Madrid lidera el listado de las más afortunadas, con 84 premios de 'El Gordo', seguida de Barcelona con 44, Sevilla con 19, y Bilbao y Valencia con 16 y 15 premios, respectivamente. Además, otras ciudades como Zaragoza y Cádiz también se han mostrado afortunadas con 13 premios cada una.

¿Qué comunidad gasta más en Lotería de Navidad?

En cuanto a la distribución del gasto, Madrid es la comunidad autónoma donde más se compra lotería, con una inversión de 575 millones de euros. Le siguen Andalucía (522 millones), Cataluña (446 millones) y la Comunitat Valenciana (426 millones).

De media, los españoles gastan 73,84 euros en el sorteo, lo que equivale a casi cuatro décimos por persona. Sin embargo, algunas provincias como Soria, Palencia y Burgos superan ampliamente este promedio, con un gasto de hasta 14 décimos por persona en Soria.