Esto es lo que dice la Agencia Tributaria sobre los premios de la Lotería de Navidad (también compartidos)

Si bien todos los jugadores de la Lotería de Navidad saben de sobra que los tres premios mayores del sorteo tienen retención, no todo el mundo sabe cómo gestionarlo si el décimo premiado es compartido.

Cuando se trata de Lotería de Navidad, parece que todo está contado. Y aunque la mayoría de los jugadores, sino todos, son conscientes de que el Gordo —y el segundo y tercer premio— no se reciben de manera íntegra, no todo el mundo es consciente de cómo se separa esta cantidad cuando el décimo premiado se comparte. Porque sí, cuando tienes un décimo agraciado y una persona acude el banco a cobrarlo, es sencillo: los primeros 40.000 euros están libres de impuestos y al resto se le 'resta' un 20%, que es la cantidad que se queda Hacienda de todos los premios vendidos.

¿Pero qué ocurre cuando son dos, tres o más personas las que van al banco? Partamos desde el inicio. Lo primero que tienes que saber es que para cobrar un décimo, puede ir una sola persona o varias. Y da igual que en el décimo haya varios nombres o firmas por detrás, los décimos de la Lotería de Navidad son documentos al portador, por lo que cualquiera puede ir y cobrarlo... incluso un desconocido que lo encuentre por la calle —por eso es importante denunciar la desaparición de un décimo perdido, para que no lo cobren otros—. Por eso es importante fiarte de las personas con las que compartes Lotería de Navidad.

Una vez sabido esto, si uno de esos décimos compartidos resulta premiado, la Agencia Tributaria explica que han de presentarse para cobrar todos los participantes, a fin de "distribuir los 40.000 euros exentos entre todos, en proporción a su porcentaje de participación". Es decir, si dos personas han comprado juntas un décimo, pagándolo a pachas, la mitad de esos 40.000 euros se va para cada uno; si uno de ellos ha puesto 15 euros y otro 5, 30.000 euros se van para el que haya pagado los 15 y los 10.000 restantes, al que haya aportado 5. Y a partir de ahí, seguimos hablando.

"Quien proceda al reparto del premio que figure como beneficiario único (o como gestor de cobro) por haberlo manifestado así en el momento del cobro del premio, deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación", señala la AEAT.

En la siguiente tabla puedes ver qué parte de cada premio se va para Hacienda y qué cuantía recibe cada décimo premiado. Solo los tres primeros premios están sujetos al gravamen especial del 20%, ya que los cuartos ya suponen 20.000 euros por décimo, dentro del límite máximo libre de impuestos establecido por la ley.

Desde la Agencia Tributaria recuerdan que los contribuyentes de IRPF o no residentes sin establecimiento permanente que ganen alguno de los premios de la Lotería de Navidad y hayan soportado la retención en el momento del abono del premio no tendrán que presentar ninguna autoliquidación. Eso sí, los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente pueden solicitar la devolución que pudiera corresponderles por aplicación de un convenio para evitar la doble imposición internacional.

Por último, la AEAT recuerda que los contribuyentes del Impuesto de Sociedades que obtengan un premio especial sujeto a gravamen —es decir, un Gordo, un segundo o un tercer premio— deberán incluir, tal y como se hacía antes de 2013, el importe de su premio "entre las rentas del periodo sujeto al impuesto y la retención/ingreso a cuenta del 20% soportado como un pago a cuenta más".

