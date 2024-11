El sorteo de la Lotería de Navidad está rodeada de historias que emocionan, Más allá del anuncio de la Lotería de Navidad o de lo que ocurra el día del sorteo, el 22 de diciembre. Los días previos al sorteo también ocurren cosas bonitas, como que dos extraños terminen compartiendo un décimo del sorteo.

Cada año aparecen anécdotas en torno a la compra o perdida de décimos. La Policía Local de Ciudad Real ha difundido el primer relato, que puede servir de ejemplo para muchos. Resulta que agentes de la Policía Local recibieron este domingo 17 de noviembre la visita de un operador de limpieza, Matías, en sus oficinas. El hombre contó que acababa de encontrar seis décimos de la Lotería de Navidad mientras trabajaba en la Plaza del Pilar.

Así, los agentes de la Policía Local se encargaron de contactar con la dueña, una vecina de la capital que había perdido los décimos esa misma mañana.

El operario recuerda que lo primero que hizo fue acudir a la administración de lotería para devolver los décimos que se había encontrado en el suelo. Allí le indicaron que lo correcto era ir a la Policía Local. En declaraciones a Onda Cero, asegura que nunca pensó en quedárselos.

"La muchacha se puso en contacto conmigo y me dio las gracias. Me dijo que íbamos a compartir un décimo. Yo me alegro por ella porque es un palo, yo perdí una cartera y nunca la recuperé. Una cosa que no es mía, yo la devuelvo", ha explicado a la citada fuente. Habrá que esperar al 22 de diciembre para comprobar si Matías vuelve a los medios de comunicación para celebrar algunos de los premios. Todo es posible.