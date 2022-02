El día anterior al sorteo, los décimos se compran a pares. Se vende el 15% de la lotería de todo el año y para los supersticiosos esto tiene una explicación. "Los últimos días son cuando están los premiados", cuenta una compradora.

Nadie quiere quedarse sin el número que podría cambiarle la vida. Los décimos más vendidos son los que terminan en 5, en 13, en 17 y en 69. Otro de los números más buscados es el que toca en la película de Atresmedia, 'Villaviciosa de Al lado'.

Cada español gastará una media de 64 euros en lotería. Aunque siempre hay excepciones. Si sueñas que le toca el gordo y no has comprado el décimo, que no cunda el pánico, una administración de Valencia venderá lotería online hasta dos horas antes de que los bombos de la suerte empiecen a girar.