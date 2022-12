El tercer premio es uno de los más atractivos que se reparten en el sorteo de la Lotería de Navidad, y es que el décimo está dotado con 50.000 euros y 500.000 la serie. Sin duda, una cantidad muy atractiva que permite realizar algunos de los sueños que te habías planteado alcanzar si te tocaba alguno de estos grandes premios.

Sin embargo, antes de hacer cálculos sobre cómo gastar ese dinero hay que tener en cuenta un dato muy importante, y es que al ser mayor de 40.000 euros, Hacienda se lleva un porcentaje de este premio. De esta forma, hay que saber que las cantidades que cantan los niños de San Ildefonso no son las que corresponden con los premios, al menos con los más grandes, como el Gordo o el segundo y tercer premio.

¿Cuánto gana entonces la persona que ha sido agraciada con el tercer premio? En total, el 20% de lo ganado debe irse a impuestos. De esta forma, de los 50.000 euros del tercer premio, 2.000 euros serán para Hacienda y 48.000 euros para el ganador. Una cifra igualmente importante.

¿Qué ocurre si me he quedado cerca del tercer premio?

Existe la posibilidad de que tu décimo no coincida al completo con el número ganado pero que te hayas quedado muy cerca. En ese caso, debes saber que también te puede corresponder una cantidad del premio ¿Cómo es eso? Porque algunas cifras que se quedan cerca del tercer premio también pueden embolsarse una cantidad considerable. Siempre que cumplan estos casos concretos:

Los números anterior y posterior se llevan 960 euros

Los 99 números restantes de la centena se llevan 100 euros

Los décimos cuyas dos últimas cifras coincidan, en número y orden, con las del tercer premio se llevan 100 euros

Además, hay que tener en cuenta que, al ser menores de 40.000 euros, no tendrán ningún tipo de gravamen, por lo que sí queal premiado.

¿Qué premios están obligados a tributar?

Esto no solo ocurre con el tercer premio, sino con todos aquellos que estén dotados con una cantidad superior a los 40.000 euros. Por tanto, parte de lo ganado con el Gordo y el segundo premio también irá a parar a Hacienda. Por otro lado, los premios inferiores, como la pedrea o los quintos premios, estarán exentos de pagar gravamen.

De esta forma, además de los 2.000 euros que se lleva de los 50.000 del tercer premio, Hacienda se llevará 72.000 euros del Gordo, premiado con 400.000. En cuanto al segundo premio, el afortunado se quedará con 108.000 euros, mientras que los otros 17.000 irán para impuestos.

¿Cómo declarar el tercer premio de la Lotería de Navidad?

Hacienda se queda con su parte correspondiente de forma automática cuando se va a cobrar el décimo, es decir, a los afortunados se les entregará directamente el importe correspondiente con el impuesto ya descontado.

De ahí que, por otra parte, los premios de la Lotería de Navidad no tengan ningún impacto en el IRPF de los agraciados, quienes solo tendrán que añadir en su Declaración de la Renta los posibles rendimientos que el dinero conseguido les pudiera generar.

Además, aclaran que a los premiados no se verán afectados a la hora de pedir becas u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que no se incluye en la base general del IRPF. Sin embargo, sí se tendrá en cuenta a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.