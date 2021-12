Si estás leyendo estas líneas es que has tenido la buena suerte de ser premiado en alguno de los números del sorteo de Lotería de Navidad de este 22 de diciembre. Sea El Gordo, o la pedrea, no pierdas tiempo en cobrarlo: desde la finalización del Sorteo tienes tres meses para poder cobrar el premio de los décimos agraciados. Y gracias al progreso tecnológico ahora puedes cobrarlo además vía Bizum. Te explicamos cómo.

Es el primer año que se ha adoptado esta tecnología de pagos instantáneos para poder cobrar premios de Lotería de Navidad. Podrás cobrar los premios llamados 'menores', de hasta 2.000 euros.

Si ya tienes configurado Bizum con tu banco, tendrás que entrar en la app correspondiente y generar un código QR que habrá que presentar en una administración de lotería. Allí, se mostrará el código al vendedor, que lo escaneará y se hará autoamáticamente la transferencia al afortunado a través de Bizum.

Es importante generar el código QR en el momento de cobro del premio, pues solo es válido durante 15 minutos.

Si no tienes configurado aún el servicio de Bizum, estas las entidades que lo utilizan:

Abanca

Bankia

Bankinter

BBVA

CaixaBank

Cajamar

Cajasur

Deutsche Bank

EVO Banco

Ibercaja

Imagin

ING

Kutxabank

Liberbank

Mediolanum

Openbank

Sabadell

Santander

Unicaja

Orange Bank

Es importante saber también que en esa transacción, Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y Bizum intercambian datos entre los que se encuentran datos personales, si bien SELAE explica en este documento que, en ningún caso se identifica al cliente ni a su número de cuenta bancaria. Puede saber más sobre la política de datos personales en este documento.

Si no lo has hecho aún, puedes seguir comprobando tus números con Lotómetro, el multicomprobador de laSexta, podrás consultar cada uno de los décimos con los que juegas para ver si han salido premiados o no.