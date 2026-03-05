Resultados de Lotería Nacional
Lotería Nacional del jueves | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, 5 de marzo de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 5 de marzo de 2026, para la Lotería Nacional.
Para este jueves 5 de marzo de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:
- Primer premio: pendiente de sorteo
- Segundo premio: pendiente de sorteo
- Reintegros: pendiente de sorteo
El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como del Cupón Diario.
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).