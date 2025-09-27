Lotería Nacional de hoy | Comprueba los números premiados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025

Comprueba tu décimo del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 27 de septiembre de 2025 en laSexta.

Consulta los resultados de la Lotería Nacional de España del 27 de septiembre de 2025, organizado por Loterías y Apuestas del Estado. Comprueba los números.

Loterías y Apuestas del Estado organiza este sábado 27 de septiembre un nuevo sorteo de Lotería Nacional de España. El sorteo de las 13:00 h reparte 60.000 euros a los décimos acertantes de la primera categoría y 12.000 euros a los décimos con la segunda combinación.

El primer premio de 600.000 euros a la serie es para el número pendiente de confirmación, mientras que los 60.000 euros a la serie del segundo premio van a parar al pendiente de confirmación. Los reintegros son para los números pendiente de confirmación.

¿Qué premios reparte y cuándo se juega la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es uno de los juegos más antiguos que existen en España. Se celebra cada jueves y sábado, y el coste de la participación varía dependiendo del día. El sorteo del jueves cuesta 3 euros y su máximo premio es de 300.000 euros a la serie, mientras que el del sábado cuesta 6 euros y otorga 600.000 euros a la serie premiada.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

El juego consiste en acertar un número de cinco cifras, que van del 00000 al 99999. Se realizan dos extracciones que corresponden al primer y al segundo premio. Además, se hacen otras dos adicionales de una cifra para premiar con el reintegro (se devuelve el dinero de la apuesta), a todas las participaciones que acaben en dichas cifras. Los boletos que coincidan en las unidades con las unidades del primer premio también reciben el reintegro.

¿Cuáles son los Sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional?

La Lotería Nacional también organiza premios extraordinarios a lo largo del curso. El más conocido es el de Navidad, que siempre se juega en diciembre reparte la mayor cantidad de premios. Entre ellos se encuentra el ansiado Gordo de Navidad, que otorga 4 millones de euros a la serie o, lo que es lo mismo, 400.000 euros a cada décimo.

El siguiente en importancia es el Sorteo del Niño, que se juega siempre en enero, el día 6. También se celebran sorteos especiales de Invierno (la fecha varía dependiendo del año), de San Valentín, del Día del Padre, de Primavera y de Vacaciones. Estos suelen sustituir al sorteo del sábado de la semana en la que se celebran.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).