Primer sorteo de 2026

Lotería Nacional de Año Nuevo | Comprueba el resultado del sorteo del jueves 1 de enero de 2026

Loterías y Apuestas del Estado celebra su primer sorteo del año con su Lotería Nacional habitual de cada jueves. Repasa los números ganadores en laSexta.

Llega el primer sorteo del año para Loterías y Apuestas del Estado y, aunque el más esperado del 2026 es el Sorteo del Niño que tendrá lugar el próximo Día de Reyes, aquí llega la Lotería Nacional de los jueves para empezar el año con alegría.

Por norma general, los sorteos del jueves son ordinarios, por lo que se reparten dos premios; un primero de 300.000 euros la serie, y un segundo, de 60.000 euros la serie. Los números premiados del sorteo del jueves 1 de enero de 2026 son los siguientes:

  • Primer premio: pendiente de confirmación → 30.000 euros al décimo
  • Segundo premio: pendiente de confirmación → 6.000 euros al décimo
  • Reintegros: pendiente de confirmación

La Lotería Nacional es uno de los juegos más antiguos que existen en España. Se celebra cada jueves y sábado, y el coste de la participación varía dependiendo del día. La participación para el sorteo del jueves cuesta 3 euros y su máximo premio es de 300.000 euros a la serie, mientras que el del sábado cuesta 6 euros y otorga 600.000 euros a la serie premiada.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

