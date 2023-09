La gran duda de la jornada: a qué hora es la Grossa de la Diada. Del mismo modo que la ONCE, SELAE o Cruz Roja celebran sus sorteos extraordinarios, la Grossa se viste de sus colores nacionales para repartir dinero a propósito de su fiesta. ¿Y a qué hora se reparte la suerte? Oficialmente, Loteries de Catalunya no pone la hora del sorteo por ningún lugar, pero históricamente este sorteo se ha celebrado pasadas las 13:00, aunque la mayor parte de los números premiados no se conocen hasta las 14:30. En cualquier caso, puedes seguir en directo el sorteo desde aquí, donde os iremos contando qué combinaciones han sido las ganadoras y qué premio se lleva cada una de ellas.