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SELAE | Números premiados del sorteo del Gordo de La Primitiva del domingo 1 de noviembre de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 1 de noviembre de 2026.

Resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo Resultado del sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingolaSexta

Para este domingo 1 de noviembre, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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