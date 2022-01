Loterías y Apuestas del Estado te trae otro nuevo juego de Euromillones. Para el martes 18 de enero de 2022, esta es la combinación ganadora: pendientes de confirmación. Las dos 'estrellas' premiadas son en esta ocasión las cifras pendientes de confirmación.

De entre todos los jugadores españoles, el sorteo de 'El Millón' ha recompensado con un millón de euros al participante cuyo código sea elpendiente de confirmación.

Euromillones, la lotería europea

Euromillones es un juego de azar en el que la combinación ganadora consta de cinco números entre el 1 y el 50 y otros dos números, llamados estrellas, del 1 al 12. Acertar las siete cifras otorga el derecho a recibir el bote acumulado hasta la fecha.

El bote máximo que se puede alcanzar en el juego está actualmente por encima de los 200 millones de euros. Una vez alcanzado el bote máximo, si no hay ganador, se suceden como máximo hasta cuatro sorteos más con la misma cifra. Si al final del quinto sorteo no hay ganadores de primera categoría, se reparte entre los acertantes de la siguiente categoría en la que sí haya y la cantidad máxima alcanzable aumenta en 10 millones de euros. La cifra que no se puede superar actualmente es de 250 millones de euros.

La lotería de Euromillones comenzó a jugarse en el año 2004, con Reino Unido, Francia y España como países organizadores. Posteriormente se unirían a la celebración del sorteo Austria, Bélgica, irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Su coste es de los más elevados entre las loterías que se pueden jugar en España, ya que la apuesta simple cuesta 2,5 euros. Esto implica premios mayores: el bote mínimo siempre es de 17 millones de euros, y los mayores pueden alcanzar sumas superiores a 200 millones de euros si se suceden varios sorteos sin ganador.

Para los jugadores españoles existe un juego asociado llamado 'El Millón'. Las participaciones en España generan un código de letras y números, y entre todos ellos se sortea un millón de euros. Si una participación consta de varias apuestas, se asigna un código a cada una. Siempre hay un ganador, ya que el código es elegido entre los participantes.

