Comprobar resultados de la lotería hoy | Sorteos de la Bonoloto, Gordo de La Primitiva, el Sueldazo de la ONCE ... del domingo 29 de diciembre de 2024

El Triplex de la Once se juega diariamente a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h . Este sorteo premia a un número de tres cifras elegido por el jugador. El Super Once , que se juega a las mismas horas, consiste en elegir de 5 a 18 números entre el 1 y el 80. El premio máximo al que se puede acceder es de un 1 millón de euros, aunque la cuantía varía dependiendo de los números apostados y la cantidad de apuestas realizadas.

Buenos días, nueva jornada de sorteos en laSexta.com

Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE realizan este domingo 28 de julio los últimos juegos de azar de la semana: el Triplex y el Super Once de la ONCE se juegan a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. El Sueldazo de la ONCE reparte 20.000 euros al número ganador o 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante las próximas dos décadas a las 21:25h. Tanto el Gordo de La Primitiva como la Bonoloto del domingo se juegan a partir de las 21:30h.