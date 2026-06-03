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Lotería SELAE

BONOLOTO | Comprobar el resultado del sorteo del miércoles 3 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del miércoles 3 de junio de 2026.

Los miércoles se celebra el tercer sorteo de la Bonoloto de la semana: comprueba los números premiadosLos miércoles se celebra el tercer sorteo de la Bonoloto de la semana: comprueba los números premiadoslaSexta

Para este miércoles 3 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super 11 de la ONCE, así como del Cupón Diario.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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