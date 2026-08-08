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El miedo que llega de la mentira: la imparable marea de bulos sobre Ceuta en redes sociales

Los detalles Un joven cruzando la frontera mientras se grababa con un palo selfie o altercados tras la victoria del PSG en la Champions son algunos ejemplos recientes de falsos vídeos virales sobre la crisis migratoria en Ceuta.

Marea de bulos Ceuta

Un joven cruzando la frontera mientras se grababa con un palo selfie y que fue reproducido por los medios, pero no era Ceuta. Un vídeo muy viral, pero completamente falso. De hecho, su creador ha salido a desmentirlo. Ha dicho que lo grabó en el Saudita, en Marruecos, a 500 metros de la frontera con Ceuta y además ha añadido que él jamás ha salido de allí.

En redes sociales, varios usuarios dicen que unos altercados se produjeron también en Ceuta, a raíz de la reciente crisis migratoria. Pero esto también es falso porque las imágenes no ocurrieron en Ceuta. Se debió a la victoria del PSG en la Champions y ocurrieron en Toulouse, Francia, en el mes de mayo.

Y ya por último, otro vídeo que se ha hecho muy viral. Las redes sociales se han llenado de publicaciones con la cara de un militante de un club nacional que se desplazó a Ceuta el pasado fin de semana. Esta persona se trata de un policía militante a la vez de núcleo nacional. Pero gracias a nuestros compañeros de Newtral hemos podido saber que esto es falso, que esta persona no solo no es policía, sino que también estas imágenes están alteradas con inteligencia artificial.

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