Del "no había conocimiento" al "van a aparecer bastantes más": los WhatsApp que desmontan la versión del PP sobre la DANA

Los detalles En un principio, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, aseguró que había estado informado "en tiempo real" por parte del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la evolución de la emergencia.

Las declaraciones sobre la trágica jornada de la DANA del 29 de octubre de 2024 generan polémica política y judicial. Investigaciones revelan contradicciones entre el relato público de dirigentes del Partido Popular y los mensajes intercambiados ese día. Alberto Núñez Feijóo afirmó estar informado "en tiempo real" por Carlos Mazón sobre la emergencia, pero luego corrigió, indicando que la comunicación comenzó tarde el martes. Mensajes de WhatsApp analizados muestran que a las 23:25 horas Mazón alertó a Feijóo sobre la gravedad y posibles víctimas, contradiciendo afirmaciones de desconocimiento de muertes hasta la madrugada. Estos relatos desordenan lo ocurrido en gestión y reacciones políticas.

Las declaraciones sobre la trágica jornada de la DANA del 29 de octubre de 2024 siguen generando polémica política y judicial. Nuevas informaciones conocidas a raíz de la investigación apuntan a contradicciones entre el relato mantenido públicamente por dirigentes del Partido Popular y los mensajes intercambiados durante aquel fatídico día.

En un principio, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, aseguró que había estado informado "en tiempo real" por parte del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la evolución de la emergencia: "Desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real. Me venía diciendo que la situación era muy compleja".

Sin embargo, posteriormente el propio Feijóo corrigió parte de sus palabras, aclarando que se refería al martes y miércoles de aquella semana, coincidiendo con el día de la DANA.

El martes, que es el día que sucedió la DANA, Feijóo no habló con Mazón hasta muy tarde, a partir de las 20:00 horas. Por lo tanto, si la comunicación no comenzó hasta esa hora, resulta difícil sostener que existiera una información "puntual" o "en tiempo real" durante toda la jornada de emergencia.

Otro de los puntos destacados son los mensajes de WhatsApp analizados por la investigación judicial y es que uno de esos mensajes enviados a las 23:25 horas alertaba ya de un escenario extremadamente grave y de la posibilidad de más víctimas mortales.

Es decir, a las 23:25 horas, el exdirigente valenciano estaba informando a Feijóo que iba a haber más muertos. Estos mensajes contradicen otra afirmación pública posterior relacionada con el momento en el que se tuvo conocimiento de las víctimas.

"No lo han hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto presi. Van a ser decenas, seguro", fue el mensaje que envió Mazón.

Sin embargo, pese a este tipo de mensajes, el exdirigente siguió mintiendo y asegurando que "nadie sabía que había personas ahogándose": "Hasta las 5:00 horas del día siguiente. No hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada".

Así, los relatos sobre una de las jornadas más trágicas del país volvían a desmontar y desordenar lo que realmente ocurrió en cuanto a materia política, reacciones y gestión.

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