Un "efecto placebo" que puede poner en peligro tu salud: Sanidad concluye que la homeopatía no tiene evidencia científica

Los detalles La principal conclusión del informe realizado por el Ministerio de Sanidad es que la homeopatía es "un producto sin eficacia terapéutica" que produce un efecto "placebo" y "choca contra la farmacología actual".

El Ministerio de Sanidad ha declarado que la homeopatía puede ser perjudicial para la salud, ya que carece de eficacia terapéutica. Un informe del Ministerio describe la homeopatía como un producto sin valor clínico real, actuando solo como placebo y chocando con la farmacología moderna. Un divulgador científico demostró en televisión la ineficacia de estos productos al consumir 50 somníferos homeopáticos sin efectos adversos. Aunque Sanidad ha retirado más de 1.000 productos homeopáticos del mercado, estos aún se venden, pero deben indicar que no son productos sanitarios oficiales. La industria homeopática genera 30.000 millones de euros anuales, y queda por ver si el informe afectará sus ingresos.

El ministerio de Sanidad ha sido claro y meridiano: la homeopatía puede poner en peligro tu salud. Llevaba años con la duda, pero ahora ya lo ha dicho porque, tal y como han dicho, no hace nada.

Esa es la principal conclusión de un informe que ha elaborado Sanidad y en la que hablan de la homeopatía como "un producto sin eficacia terapéutica". En el informe realizado por el Ministerio, también hablan de más cosas, así como efecto "placebo" y un producto que "choca contra la farmacología actual".

Por tanto, la homeopatía es produce un "efecto placebo". Hace unos años, el 23 de diciembre de 2021, un divulgador científico decidió tragarse en directo en un programa de 8TV 50 somníferos homeopáticos y no le pasó nada.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el divulgador coge una caja y se come muchísimos somníferos. "¿Por qué acabo de hacer esto?", se pregunta el divulgador, a lo que añade: "si la homeopatía funciona, en dos minutos debería estar durmiendo y en cinco minutos debería estar muerto porque me acabo de comer 30, 40 o 50 pastillas". Al divulgador no le pasó nada, ni siquiera le entró sueño.

La hemopatía no hace nada, aunque nos puede poner en riesgo porque creemos que nos ayuda, pero no. En cambio, el informe de Sanidad no prohíbe la homeopatía. De hecho, se pueden seguir comprando productos homeopáticos en farmacias y otras tiendas. Eso sí, Sanidad ha retirado más de 1.000 productos homeopáticos del mercado. Por ley, tienen que especificar en su etiquetado que no es un producto sanitario oficial.

Pero detrás de la homeopatía hay una industria que factura 30.000 de millones de euros anuales en nuestro país. Por tanto, habrá que ver si este informe les afecta o no en sus ingresos.