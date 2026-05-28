Ahora

No lo prohíbe

Un "efecto placebo" que puede poner en peligro tu salud: Sanidad concluye que la homeopatía no tiene evidencia científica

Los detalles La principal conclusión del informe realizado por el Ministerio de Sanidad es que la homeopatía es "un producto sin eficacia terapéutica" que produce un efecto "placebo" y "choca contra la farmacología actual".

Un "efecto placebo" que puede poner en peligro tu salud: Sanidad concluye que la homeopatía no tiene evidencia científica
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El ministerio de Sanidad ha sido claro y meridiano: la homeopatía puede poner en peligro tu salud. Llevaba años con la duda, pero ahora ya lo ha dicho porque, tal y como han dicho, no hace nada.

Esa es la principal conclusión de un informe que ha elaborado Sanidad y en la que hablan de la homeopatía como "un producto sin eficacia terapéutica". En el informe realizado por el Ministerio, también hablan de más cosas, así como efecto "placebo" y un producto que "choca contra la farmacología actual".

Por tanto, la homeopatía es produce un "efecto placebo". Hace unos años, el 23 de diciembre de 2021, un divulgador científico decidió tragarse en directo en un programa de 8TV 50 somníferos homeopáticos y no le pasó nada.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el divulgador coge una caja y se come muchísimos somníferos. "¿Por qué acabo de hacer esto?", se pregunta el divulgador, a lo que añade: "si la homeopatía funciona, en dos minutos debería estar durmiendo y en cinco minutos debería estar muerto porque me acabo de comer 30, 40 o 50 pastillas". Al divulgador no le pasó nada, ni siquiera le entró sueño.

La hemopatía no hace nada, aunque nos puede poner en riesgo porque creemos que nos ayuda, pero no. En cambio, el informe de Sanidad no prohíbe la homeopatía. De hecho, se pueden seguir comprando productos homeopáticos en farmacias y otras tiendas. Eso sí, Sanidad ha retirado más de 1.000 productos homeopáticos del mercado. Por ley, tienen que especificar en su etiquetado que no es un producto sanitario oficial.

Pero detrás de la homeopatía hay una industria que factura 30.000 de millones de euros anuales en nuestro país. Por tanto, habrá que ver si este informe les afecta o no en sus ingresos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ferraz niega pagos con facturas falsas a Leire Díez tras el demoledor auto de Pedraz e insta a que se demuestre con pruebas
  2. El hermano de Pedro Sánchez se sienta en el banquillo: todas las claves del juicio
  3. El exnúmero dos de Interior niega haber ordenado una investigación sobre Bárcenas: "No, jamás"
  4. EEUU e Irán intercambian ataques mientras el acuerdo de paz vuelve a alejarse
  5. El incendio de Doñana calcina 400 hectáreas "de enorme valor ecológico" y deja hasta 100 especies afectadas
  6. Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por no evitar la venta de productos ilegales en su plataforma