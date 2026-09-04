Cazabulos 6: ¿Son los jóvenes más vulnerables a la desinformación?

Sexto episodio en laSexta de la serie de videopodcast de Cazabulos. El 80% de los jóvenes asegura encontrarse con desinformación con frecuencia, pero solo el 13% verifica siempre aquello que recibe… ¿Son los jóvenes realmente más vulnerables a los bulos o simplemente están mucho más expuestos a ellos?

La relación de los jóvenes con la información ha cambiado. Las redes sociales forman parte del día a día de los nativos digitales y se han convertido también en un espacio en el que informarse.

TikTok, Instagram o X permiten acceder a la actualidad de forma inmediata, pero en ellas las noticias conviven con opiniones, contenidos de creadores y también informaciones falsas. ¿Qué papel juegan estas plataformas en la difusión de los bulos? ¿Y el algoritmo? ¿Confiamos más en lo que nos cuenta un influencer que en un periodista?

En el sexto capítulo de Cazabulos hablamos con Verónica García, jefa de redacción de la web de Newtral, sobre la relación de los jóvenes con la desinformación y sobre la responsabilidad que tienen también los creadores de contenido cuando hablan de actualidad.

Porque estar más expuestos a la información también significa estar más expuestos a la mentira. Y en un entorno en el que cada día consumimos cientos de contenidos, saber detenerse, comprobar y verificar se ha convertido en una herramienta fundamental. ¿Cómo podemos evitar caer en un bulo? ¿Estamos preparados para distinguir lo verdadero de lo falso?

Dale al play y descubre las claves en un nuevo capítulo de Cazabulos, el videopodcast de laSexta sobre bulos, desinformación y cómo detectarlos y enfrentarnos a ellos.

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