Cazabulos 5: del bulo a la campaña de desinformación

Quinto episodio en laSexta de la serie de videopodcast de Cazabulos. Estamos acostumbrados a compartir mensajes, vídeos o noticias que aparecen en nuestras redes sociales. Pero ¿cuántos de estos forman parte de una campaña de desinformación diseñada para manipularnos? En este episodio analizamos cómo funcionan esas campañas, quiénes suelen estar detrás y por qué cada vez es más difícil distinguir entre información veraz e información falsa.

En este nuevo episodio de Cazabulos, el videopodcast de laSexta, analizamos cómo la desinformación ha dejado de consistir únicamente en bulos aislados para convertirse, en muchos casos, en campañas coordinadas capaces de influir en la conversación pública, alimentar la polarización o sembrar desconfianza hacia instituciones, colectivos o medios de comunicación.

A través de la investigación de expertos y periodistas especializados, descubrimos cómo se diseñan estas campañas, qué herramientas utilizan para amplificar su alcance y quiénes suelen estar detrás de ellas. Desde redes de cuentas coordinadas hasta páginas que simulan ser medios de comunicación o el uso de contenidos manipulados, repasamos las estrategias más habituales para conseguir que un relato falso parezca creíble y termine llegando a millones de personas.

El episodio también pone el foco en un caso reciente que ilustra el impacto real de este fenómeno: Torre Pacheco. A partir de ese ejemplo analizamos cómo un hecho real puede convertirse en el punto de partida de una avalancha de contenidos engañosos, discursos de odio y narrativas manipuladas que se difunden a gran velocidad y acaban condicionando la percepción de miles de personas.

Porque comprender cómo funcionan estas campañas es el primer paso para reconocerlas. En un entorno digital donde la información circula más rápido que nunca, desarrollar una mirada crítica se ha convertido en una de las mejores herramientas para no caer en la manipulación.

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