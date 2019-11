El Ayuntamiento de Madrid está multando a los loteros que colocan sus caballetes y mesas de la Puerta del Sol. Ahora, ha expresado el Consistorio, tendrán que ir con la lotería colgada del cuello y sin tocar el suelo.

Pero para loteros como José no es lo más deseado: "Cansa. Estás todo el día sin poderte sentar". Él lleva 15 años en la misma esquina, pero este año sólo le permiten apoyarse para despachar: ni caballetes, ni mesas. Reme, después de muchos años vendiendo lotería no consigue entender la medida: "No podemos sentarnos ni cinco minutos. Somos personas".

Las multas oscilan entre los 80 y los 100 euros, y ya se están produciendo. El ayuntamiento alega que la normativa ya existía y llevaba años sin cumplirse, además, que obedece a motivos de seguridad.

Con esta medida el Ayuntamiento quiere evitar aglomeraciones y obstáculos en la vía pública. Desde la oposición, Más Madrid critica la falta de humanidad de esta medida de Almeida. Por su parte, los loteros piden una zona acotada donde poder vender sin molestar, y ya se plantean recoger firmas.

Otra novedad es la inclusión de una máquina dispensadora de turno en Doña Manolita. El objetivo es evitar las colas: la administración enviará un SMS al cliente cuando queden pocos turnos para que le toque, y así pueda evitarse la larga espera.