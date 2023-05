Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, insiste en que está orgullosa de la subida salarial que ha conseguido su Ejecutivo. "Estoy muy contenta porque los agentes sociales hayan alcanzado un acuerdo para revalorizar los salarios en nuestro país. Pero creo que tenemos que hacer algo más, porque estamos viviendo algo excepcional".

Queda trabajo por hacer, ha dicho en un acto electoral en el que ha mostrado su apoyo a Ada Colau en Barcelona. Señala directamente a los beneficios de los empresarios. Dice que las empresas se están forrando y anuncia un observatorio para conocer los márgenes empresariales que permita ligar la subida de los salarios a esos beneficios.

"Queremos un observatorio para conocer cuánto ganan, cuánto se reparten y vincular a esos beneficios la subida salarial", ha destacado durante el acto.

Ya en clave municipal, la candidata a ser reelegida alcaldesa de Barcelona, diana de todas las críticas del resto de partidos en campaña, ha aprovechado este acto para señalar al Partido Socialista de Cataluña. "En cada debate que hemos hecho le he preguntado a Jaume Collboni directamente si descartaba pactar con Junts per Catalunya y el señor Xavier Trias, y no lo ha descartado", ha explicado ante sus votantes.

Confía en su coalición, aunque Jauma Collboni no ha negado estar abierto a otros pactos. Sostiene Collboni que la candidatura de los socialistas en Barcelona "es la auténtica alternativa real para pasar pagina a la etapa de Colau, desde el progresismo". Afirma que el PSC tiene todos los ingredientes para sumar más apoyos que otras formaciones.

Críticas de Podemos y Más Madrid al PP

En esta segunda jornada de campaña electoral otros partidos han aprovechado para señalar al Partido Popular. Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos, en Madrid, ha insistido en el tema de la vivienda: "Ahora dicen que el problema de la vivienda en España es la okupación, pero no es verdad. El problema es de especulación y de fondos buitre".

Desde Más Madrid advierten a un Feijóo del que dicen que debería de estar "preocupado". Al PP, dice Rita Maestre, candidata de la formación a la alcaldía de Madrid, le ven "nervioso" de cara al 28 de mayo: "Quedan 15 días para que tengan que hacer las maletas de la Puerta del Sol". Dos semanas de incertidumbre hasta ver quién reúne más papeletas para gobernar.