El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha reprochado al PP que haya alimentado las protestas contra la amnistía y una vez más ha sido crítico con las declaraciones de los 'populares' contra el Gobierno. "No sigan alimentando a la bestia, porque acabará devorándoles", ha advertido el socialista, refiriéndose a los ultras que participan en estas protestas, agreden a diputados socialistas y vandalizan las sedes del partido.

Estas declaraciones se producen durante la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez, una sesión a la que se llega tras más de diez días consecutivos de protestas en las calles por los pactos del PSOE con los grupos independentistas.

López ha pedido una vez más "mesura" al PP, insistiendo en que cuando insultan al presidente del Gobierno o hablan de "dictadura", "alimentan a los que asaltan las sedes socialistas y a los que acosan y lanzan huevos a diputadosy diputadas de la Cámara Baja".

"Alimentan a los que luego gritan: '¡A por ellos!', a los que luego llevan pancartas que dicen la Constitución destruye la nación o dan'vivas' a Francoy van a Ferraz con muñecas hinchables para gritar la más infame expresión de machista que todo fascista lleva dentro", ha recordado el socialista, haciendo alusión a las protestas que estos días se han vivido frente a la sede nacional del PSOE y que en muchos casos han derivado en actos violentos.

En ese momento del discurso, la bancada socialista se ha levantado para ovacionar al diputado Herminio Sancho, que esta misma mañana era acosado y atacado con huevos en un bar cercano al Congreso.

"No sigan alimentando a la bestia porque acabará devorándoles. No conviertan su frustración por no tener el Gobierno en incitaciones al odio, porque igual se creen que atacan a los socialistas, pero no, atacan a la democracia, que es justo lo contrario de lo que chillan esos voceros nocturnos", ha concluido López.