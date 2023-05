El alcalde Francisco Guarido, de Izquierda Unida (IU), lleva como regidor de Zamora desde hace ocho años y todo apunta que seguirá otros cuatro tras las elecciones de este 28M. En 2019, ganó de forma aplastante con una mayoría absoluta con 14 concejales (48% de votos), que le ha permitido gobernar tranquilo. Además, es la única capital de provincia de España donde gobierna IU sola y con mayoría absoluta. Se llegó a hablar de retirada, pero finalmente no fue así. "No se puede defraudar a tantas personas que por la calle me animan a seguir y me dicen que tengo que ser yo el alcalde", argumentó en su presentación Guarido.

Datos a tener en cuenta en Zamora

IU podría perder la mayoría absoluta. Las encuestas señalan que Izquierda Unida volvería a ganar las elecciones, pero perdería la mayoría absoluta. La coalición entre IU y PSOE tendría entre 14 y 15 concejales (los mismos que tiene IU solo actualmente) ya que los socialistas no mejorarían los resultados desastrosos del 2019. El PP sería segunda fuerza y Vox dos ediles -que entraría por primera vez en la Casa consistorial-, por tanto, no podrían gobernar.

Sin embargo, al municipio no le faltarán partidos locales ya que Zamora Sí se presentará a los comicios y podría conseguir concejales. También está presente Unión del Pueblo Leonés (UPL), debido al vínculo que hay entre los municipios que quieren formar un proyecto conjunto. Ciudadanos no se presentará a las municipales en Zamora capital. El partido decidió no acudir a las elecciones después de que Francisco José Requejo dejara Cs para fundar Zamora Sí. Este aspira a la Alcaldía de Zamora por ese nuevo partido localista, y la formación naranja desistió y prefirió no presentarse tras toda la polémica generada. No obstante, cabe recordar que Ciudadanos no consiguió representación en 2019.

Podemos sigue peleado con IU. Con una lista fuera de "personalismos" (guiño al alcalde por el conflicto que mantienen con él), Podemos dice que "huirá de los personalismos que copan las candidaturas en estas elecciones municipales, porque lo que se necesita es que el colectivo de zamoranas y zamoranos se sienta implicados". La formación morada ha sido muy crítica con Guarido.

Candidatos a las elecciones en Zamora

Izquierda Unida (IU): Francisco Guarido (actual alcalde).

PP: Jesús María Prada.

PSOE: David Gago.

Podemos y Alianza Verde: Fernando Barrio Álvarez.

Vox: Javier Eguaras.

Zamora Sí: Francisco Requejo.

Unión del Pueblo Leonés (UPL): Manuel Herrero.

Partido Regionalista del País Leonés (Prepal): Francisco Iglesias Carreño.

Futuro (F): Patricia García Gómez.

Resultados de 2019 en Zamora

Participación : 65,54%.

: 65,54%. Izquierda Unida (IU): 48,08% (14 concejales).

PP: 20.53% (6 concejales).

PSOE: 11.69% (3 concejales).

Cs: 8.2% (2 concejales).

Zamora, progresista en las municipales y conservadora en las generales

Pese a ser una ciudad de tradición conservadora, Zamora lleva ocho años gobernada por un alcalde de IU. Sin embargo, esto no quiere decir que haya un cambio de ideología ya que la ciudad sigue siendo de corte conservadora cuando vota en las elecciones generales y autonómicas, pero no en las municipales, tal como demuestran las últimas elecciones.

Lo cierto es que Francisco Guarido gobierna desde hace ocho años una ciudad que durante los anteriores 20 fue un feudo del PP. Además, la provincia sigue siendo de los populares.