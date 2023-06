Era una línea roja de Vox: eliminar o sustituir las concejalías de Igualdad. Y con su entrada junto al PP en muchos de los nuevos ayuntamientos que se han formado tras las elecciones del 28M, lo han conseguido. En muchos de los consistorios esta concejalía desaparece o pasa a ser sustituida por la consejalía de Familia. Y no es un mero cambio de nomenglatura. Vox sitúa a personas del partido al frente de esas concejalías y los cambios ya empiezan a pasar de las promesas electorales a ser una realidad.

Cambios en concejalías tan sensibles como Igualdad que llegan en un momento en el que Vox y PP, en la carrera electoral hacia el 23J, juegan con las palabras en sus acuerdos y preacuerdos de gobierno. El líder de ultraderecha Santiago Abascal ha insistido hoy mismo en que la violencia de género no existe. Vox habla de "violencia intrafamiliar" y el PP utiliza términos como "violencia contra la mujer". Se silencia así la violencia machista, alertan los agentes sociales.

¿Qué supone en la práctica? Las concejalías de Igualdad gestionan ayudas a asociaciones que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, ayudas para combatir la violencia de género, gestionan las casas de acogida y las llamadas 'Escuelas de Igualdad' que ofrecen programas formativos para apoyar la igualdad y la protección a la mujer o talleres para conciliar vida familiar y laboral. También se ocupan de luchar contra el racismo y la homofobia. Desde el ministerio de Igualdad, su titular Irene Montero, ha advertido en múltiples ocasiones que eliminar estas concejalías es un nuevo intento de "disciplinar al movimiento feminista y LGTBI" y un acto de desprotección a la mujer en general.

Esta realidad es un hecho ya en capitales de provincia como Burgos o Toledo, o en ciudades como Orihuela o Talavera de la Reina, donde este departamento se elimina. Un vuelco ideológico que afecta a muchos territorios. Nos fijamos en los más llamativos.

Toledo

En la capital castellanomanchega, el nuevo gobierno del popular Carlos Velázquez con Vox crea la concejalía de Familia y elimina Igualdad. Él mismo ha defendido que se trabajará "como nunca antes se ha hecho" por la igualdad. Sin embargo, distintos colectivos como la Plataforma 8M de Toledo muestran su preocupación señalando que queda en el aire qué pasará con la Casa de Acogida y con la Escuela de Igualdad. Se había conseguido que el Ayuntamiento de Toledo destinara el 1 por ciento de su presupuesto a políticas de igualdad "y eso se va a perder", advierten.

En Talavera de la Reina, con más de 80.000 habitantes, se ha tomado la misma decisión. Se elimina la concejalía de Políticas de Igualdad y Perspectiva de Género, además de la de Protección Social y Reducción de la Desigualdad. Vox se queda con las competencias del nuevo departamento de Asuntos Sociales, Discapacidad, Familia e Infancia.

Ciudad Real

En un principio se había anunciado la eliminación total de Igualdad pero finalmente el alcalde popular Paco Cañizares, viendo la polémica suscitada, ha optado por diluir las competencias sumándolas a la concejalía de Educación. Los concejales de Vox estarán al frente de las concejalías de Seguridad Ciudadana, Economía Municipal y Familia y Mayores.

En el acuerdo firmado con Vox se habla de apoyo familiar, el fomento de las familias y de la natalidad, con políticas concretas, la creación de una concejalía de Familia y la "reestructuración de las concejalías para una mayor eficiencia y sin nomenclatura ideológica".

Burgos

Fue una de las primeras coaliciones de gobierno entre PP y Vox que se confirmó y también eliminan Igualdad. Fue uno de los compromisos de Cristina Ayala (PP), suprimirá esta concejalía para dar nombre a otra de Familia, que estará dirigida por Vox. Insisten igualmente en que se seguirán atendiendo las competencias pero "no tendrá una estructura administrativa".

La concejala socialista Estrella Paredes, encargada del área de Igualdad y Mujer en Burgos hasta ahora, ha acusado al PP de "blanquear" la violencia machista y ha alertado de que estas políticas perjudican la seguridad de las víctimas.

Valladolid

Con cerca de 300.000 habitantes, en Valladolid (Castilla y León) desaparece también la concejalía de Igualdad. Sus competencias recaerán en la nueva Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, que estará dirigida por los populares de Jesús Julio Carnero.

Orihuela y Elche (Alicante)

En Orihuela, el pacto sellado por Pepe Vegas (PP) y Manuel Mestre (Vox) da al traste con la concejalía de Igualdad que da paso a la de Familia y se reduce la de Bienestar Social, Igualdad LGTBI y Desarrollo Social, a simplemete Bienestar Social.

En Elche es llamativo que se eliminte la cartera de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, pero más demoledor es para las políticas para la mujer que la nueva concejalía de Familia y Mayores la ocupe una edil de Vox que se define claramente como antiabortista, la médico Aurora Rodil.

Advertencia de Page

Hoy, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha landazo una advertencia a aquellas nuevas corporaciones municipales que no estén dispuestas a acatar las leyes contra la violencia machista, asegurando que no pueden aspirar a contar con los fondos que esas normas conllevan para determinados servicios.

"Se lo plantearé a las nuevas corporaciones. No valen 'chocotajás'. Si hay ayuntamientos que no están dispuestos a acatar las leyes promulgadas legítima y democráticamente contra la violencia machista, no pueden aspirar a contar con fondos que se disponen para esos servicios. Lo uno va con lo otro. O se asume la ley o no se asume", ha amenazado.