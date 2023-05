Fue el alcalde más votado en las elecciones municipales de 2019 de las grandes ciudades y puede también que el más conocido en España por haber puesto a Vigo y sus millones de luces led navideñas en el mapa. También es, a tenor de lo que auguran las encuestas electorales, el candidato a alcalde más tranquilo. Nada hace peligrar la situación de Abel Caballero (Ponteareas, 1946), alcalde de Vigo desde 2007, que tiene todas las papeletas para renovar su mayoría absoluta de nuevo y gobernar por quinta vez el Concello.

No se desgasta. Y no será por falta de exposición pública. Abel Caballero es omnipresente. Solo que hay que pasarse por sus redes sociales para ver que no se deja un evento, inauguración o acto en el que estar (y en el que fotografiarse): jugando al pádel, plantando un árbol, haciendo de "telonero" de Sting (lo hace siempre con los grandes artistas que pasan por la ciudad) o visitando colegios o asociaciones.

Rechaza que algunos le tilden de populista y prefiere ubicarse como "popular". Se crece en los medios de comunicación y ha asumido arriesgados y megalómanos proyectos, como un ascensor gigante de 50 metros que ha costado 12,5 millones de euros (más de la mitad sufragado por la Unión Europea) o su apuesta por los grandes conciertos. De hecho, quiere construir un gran estadio similar al WiZink Center para poder albergar conciertos multitudinarios.

¿Qué resultado dan las encuestas a Abel Caballero? Todo eso además de, por supuesto, las famosas luces de Navidad de las que presumió Caballero incluso en mitad de la crisis energética del pasado invierno. Pero nada desgasta al político socialista.

Las encuestas más recientes dan a Caballero de nuevo la mayoría absoluta con la que podría renovar los 20 concejales que consiguió en 2019 de los 27 que tienen el consistorio.

Las tres más recientes, realizadas entre febrero y abril, otorgan al también presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP) un resultado totalmente desahogado que le permitirá afrontar la campaña electoral con mucha tranquilidad.

Lo que no alcanza, a tenor de estos sondeos, es el concejal número 21, objetivo que se ha marcado según publica la prensa local, y lo que le permitiría quitar todavía más fuerza a la oposición.

El líder más valorado. En la última cita electoral, los vigueses le dieron nada menos el 68 % de los apoyos, lo que supuso su segunda mayoría absoluta, la misma que parece claro que repetirá.

Además, Caballero es el líder más valorado en Galicia, con un 7,34, también según el sondeo de Sondaxe para La Voz de Galicia.