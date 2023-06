El verano es la época de las fiestas de pueblo por excelencia, pero hay una fecha en particular entorno a la cual se celebran muchísimas fiestas patronales de nuestro país: el día 25 de julio. Es por eso que muchos municipios habían instalado en el día 23, la jornada culmen de sus festejos. Aunque tras la convocatoria de elecciones generales, han tenido que replanteárselo.

Cambio de días

En el municipio madrileño de Collado Villalba dicen que es inviable la celebración de elecciones al tiempo que se celebran las fiestas. Según cuenta a laSexta la Alcaldesa, María Dolores Vargas, la carpa donde se tienen que celebrar los comicios es la misma que ponen para que los más jóvenes bailen durante toda la noche.

"A la carpa que instalamos vienen alrededor de 6.000 chavales y no cierra hasta las seis de la mañana. Los colegios electorales tendrían que estar abiertos a las siete y es imposible en apenas una hora", apunta Vargas. Así que han decidido cambiar las fechas de las fiestas: en vez del 20 serán 25, las fiestas patronales se celebrarán del 25 al 29 de julio.

En general, la noticia ha sido bien recibida, aunque no tanto por quienes viven en otros pueblos o para los que aún no han cogido vacaciones. Porque el cambio de fecha hace que las fiestas pasen de celebrarse durante el fin de semana a hacerlo entre semana y los negocios locales se quejan de que el traslado de las fiestas les provocará pérdidas. "Se va a notar una diferencia de casi 600 euros al día", explica una de las camareras del bar Aranda.

Otro de los sitios que ha decidido meter mano al calendario es Getxo, allí el día 23 se celebraba el "día de la paella", una de las fiestas más internacionales del municipio bizkaino. Decenas de cuadrillas preparan enormes paellas y miles de personas se acercan a La Galea para disfrutar de este día. No sólo se cocinan paellas, la música, los bailes y el buen ambiente siempre están presentes.

Este año se iban a celebrar el domingo, 23 de julio, sin embargo, han decidido aplazarlo dos días, al 25 de julio, fecha en la que además coincidirá con la festividad de Santiago Apóstol.

Moros y Cristianos, en duda

Por la zona este de la Península, la fecha coincide con el día grande de las fiestas de Moros y Cristianos y por eso los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana ya se han puesto manos a la obra para ver cómo distribuir los efectivos de policía entre las mesas electorales y las fiestas, por que de momento su intención es seguir adelante adelante con todos los actos.

Los que no se mueven

En Galicia ya se han plantado: dicen que por ahora no cambiarán ninguna celebración de las fiestas de Santiago, pero en Riveira no tienen demasiado claro cómo compatibilizar el concurso de carrilanas que está pensado para ese día, con la cita en las urnas.

Sara Sevilla, la presidenta de la Cofradía da Dorna confiesa que "no sabemos cómo lo vamos a hacer, nosotros sí que lo vamos a celebrar igual, pero no sabemos si ese domingo, si no, si lo haremos más tarde...".

A problemas, soluciones.

Y fuera de la península, han buscado otra solución para compaginar eventos: en un lado del municipio las fiestas y en otro las urnas. Según nos cuenta Lali Garriga, la regidora y presidenta de la Junta Local de Fornells, lo que harán es establecer un único punto donde la gente irá a votar, en vez de varios como hasta ahora. A ese punto tendrán que ir a depositar su voto los vecinos tanto de Fornells, como des Mercadal y las urbanizaciones de alrededor, indica.

¿Hay incompatibilidad?

En Alcubierre, Huesca, el recién electo alcalde por el Partido Popular, también anda preocupado por las elecciones del 23-J. "El Torneo Internacional de Ajedrez coincide con esta fecha y hemos pedido información a la Junta Electoral por si hay alguna incompatibilidad, así que de momento no descartamos su celebración", dice Pedro Suñén.