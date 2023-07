"No soy de estos que dicen 'yo duermo una hora o media hora'. No, yo duermo mis cinco horas, y además las duermo a pierna suelta". Es la confesión que ha hecho Pedro Sánchez a Julia Otero en 'Onda Cero', donde además ha revelado que le gusta "lavar la vajilla" para relajarse, aunque no lo haga en Moncloa.

Así lo ha desvelado después de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, indicara esta misma semana que solo duerme dos horas al día y que le gusta planchar para relajarse. "Yo dos horas no puedo dormir", ha reconocido en cambio Sánchez, que además ha precisado que el gusto por fregar los platos es heredado de su padre.

"Me gusta a mí, no digo que en Moncloa lo haga", ha puntualizado. "Pero yo, en mi casa, Begoña [su esposa] a lo mejor cocina y yo lo que hago es lavar la vajilla", ha detallado el presidente del Gobierno, que ha añadido: "Luego lavar la encimera, quitar el mantel... Todas estas cosas a mí me relajan".

En esa entrevista Sánchez asimismo ha reiterado sus buenas sensaciones de cara a las elecciones de este domingo y se ha mostrado confiado en revalidar el Gobierno progresista, frente a un PP que, dice, llega "desfondando" a la recta final de la campaña. Además, ha criticado la "hipocresía" del PP al repartirse comisiones municipales con Bildu en Vitoria tras haberle reprochado sus acuerdos parlamentarios durante la legislatura.