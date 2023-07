"Escandaloso". Así ha calificado Pedro Sánchez el hecho de que el PP se haya repartido comisiones municipales con EH Bildu en Vitoria tras haberle recriminado reiteradamente durante toda la campaña -y la legislatura- el apoyo parlamentario de la formación abertzale para sacar adelante diferentes medidas de su Gobierno.

Lo ha hecho en una entrevista en 'Onda Cero', durante la cual, y después de las críticas, los 'populares' han comunicando que finalmente renuncian a presidir dichas comisiones y han negado que existiera un pacto con Bildu.

Al ser preguntado por ese reparto de comisiones, en todo caso, el candidato socialista al 23J ha tirado de sarcasmo: "¿Qué me dice? ¡Paren las rotativas! No puede ser. ¿El Partido Popular pactando con Bildu? Eso no puede ser. ¿Y no está abriendo los telediarios?", ha ironizado Sánchez.

Así, ha denunciado "el grado de hipocresía del PP" y ha aseverado que el partido conservador "no ha hecho oposición" y ahora "se le ve que, efectivamente, hay una contradicción". "La contradicción es, en el día que se está cerrando la campaña electoral de las elecciones generales, llegar a un acuerdo nada más y nada menos que con EH Bildu", ha incidido.

"Espero que esto abra los telediarios e todas las cadenas de televisión privadas de España", ha continuado Sánchez, que considera que esto es "grave": "¿Se imagina que el PSOE el último día de la campaña electoral pacta con EH Bildu estas comisiones municipales del Ayuntamiento de la capital de Euskadi? Yo no sé qué estarían diciendo", ha remachado.