En casi medio de siglo de democracia, España nunca ha celebrado unas elecciones (generales) en verano. "Es difícil para movilizar", señalaba en Más Vale Tarde Iñaki López cuando se conoció la fecha de los comicios generales de este año: previstos inicialmente para diciembre, tras los resultados de las municipales Pedro Sánchez adelantó las elecciones para el 23 de julio.

Ahora, se empieza a hablar de la posibilidad de que se cambie el horario de votación para evitar las horas de máximo calor en una época del año en la que en determinadas regiones los termómetros están por encima de los 40ºC. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, advierten del "evidente riesgo" que existe para las personas que acudan a votar de sufrir un golpe de calor o una deshidratación. Este riesgo es "mucho más acuciante" entre los miembros de las mesas electorales, que deberán pasar "más de doce horas en colegios desprovistos de aire acondicionado".

"Es preciso que se tomen medidas para ese día, que pueden ir desde una modificación del horario tradicional de votación a la instalación de ventiladores y aparatos de aire acondicionado portátiles en todos los centros de votación", señala Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo, que representa a más de 330.000 enfermeros y enfermeras, propuesta que suma al refuerzo de "los servicios sanitarios en los propios colegios" y al reparto de "agua fresca de forma gratuita".

A este respecto, el movimiento de Yolanda Díaz para estas generales, Sumar, va a proponer a la Junta Electoral Central (JEC) que se amplíen los horarios de votación para evitar la concentración de personas en las horas de máximo calor, tal y como ha confirmado Josué Coello en Al Rojo Vivo. "Desde Sumar proponen que haya sombras en todos los lugares de votación y que desde la JEC se garantice que la gente esté hidratada y climatizada, pero su propuesta estrella es ampliar los horarios de votación".

"Creemos que la JEC debería valorar muy seriamente la ampliación de los horarios de votación, que garanticemos que haya agua, sombras y buena climatización en los centros electorales y reforcemos los servicios sanitarios durante la jornada electoral", ha señalado el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun.

Desde Moncloa, no obstante, señalan que estas modificaciones no son posibles: "El horario de votación está recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)", ha explicado en el mismo programa la periodista de laSexta Esther Redondo. Para poder llegar a esto, habría que reformar la legislación y, según fuentes socialistas consultadas por Redondo, esto "no es posible" porque "las Cortes ya están disueltas". Sí podría solicitarse, pero a priori parece imposible esta modificación.

¿Qué dice la ley sobre los horarios de votación?

Lo cierto es que el artículo 84 de la LOREG es claro a este respecto: "Extendida el acta de constitución de la mesa electoral, con sus correspondientes copias, se iniciará a las 09:00 la votación, que continuará sin interrupción hasta las 20:00". Es a esto a lo que se refiere Redondo: la legislación electoral española es concisa y no admite más modificaciones que las suspensiones o retrasos "por causas de fuerza mayor", que son, principalmente, imprevistos como la imposibilidad de constituir las mesas electorales.

Entre toda esta información está, no obstante, la prohibición de celebrar elecciones en Andalucía durante los meses de verano, pero lo cierto es que esta prohibición sólo afecta a las elecciones autonómicas. "El decreto de convocatoria [de las elecciones] fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto", señala la Ley Electoral de Andalucía, aunque este veto afecta únicamente a los comicios al Parlamento andaluz.

Si bien el líder de la oposición, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la decisión de Sánchez de convocar las elecciones en verano, no hay que olvidar que mientras era presidente de la Xunta de Galicia él mismo las convocó en la estación más calurosa del año, concretamente durante el primer verano de la pandemia, en julio de 2020, sin que esto llevara consigo ninguna modificación más allá de los turnos para votar (para facilitar la votación de las personas más vulnerables sin tener contacto con otras).

Sin reforma que modifique la LOREG, todo lo que se puede hacer, siempre solicitud a la JEC mediante, es crear unos turnos de votación similares a los de la pandemia, que se fijaron en base a la emergencia sanitaria en la que se encontraba el país. No obstante, Urtasun ha urgido a la JEC a que valore la ampliación de estos "márgenes de votación", quizás alargando el plazo para depositar las papeletas en las urnas hasta las 22:00.

El magistrado Joaquim Bosch ha explicado a laSexta que sí es posible ampliar los horarios, pero que es una decisión que debe tomar la propia JEC.