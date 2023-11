Junts dará su apoyo a lainvestidura de Pedro Sánchez. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido el encargado de hacer el anuncio, dejando claro que el acuerdo no es solo para una investidura, sino que pretende "dar estabilidad a una legislatura de cuatro años".

El número tres del PSOE ha admitido que las negociaciones en Bruselas han sido complejas, pero que el resultado satisface a las dos partes: "estamos muy contentos con el acuerdo y Junts per Catalunya también está de acuerdo con el pacto", ha manifestado.

Cerdán también se ha referido a la ley de amnistía, que se ha incluido en el acuerdo. Según Cerdán, la ley de amnistía abarca a la gente que ha estado relacionada con el procès, aunque serán los jueces los que valoren "si cubre a unos o a otros". No obstante, ha señalado que ahora es tiempo de pasar esta proposición de ley a todos los grupos para que lo revisen y lo firmen si así les parece.

En este contexto, Santos Cerdán ha precisado que el acuerdo recoge que la ley de amnistía cubre a la gente relacionada con el procès desde sus inicios, en 2012, hasta la fecha de ayer que se cerró el pacto entre PSOE y Junts. "A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular", ha explicado.

También ha reconocido que una de las causas que ha demorado el acuerdo ha sido la reciente imputación por terrorismo de Carles Puigdemont. A pesar de ello, ha mostrado su confianza en la constitucionalidad de la norma. En cuanto a la posibilidad de la celebración de un referéndum de independencia, Santos Cerdán ha reiterado que la "línea roja" del PSOE es la Constitución.

En su intervención, ha reconocido que este acuerdo ha sido suscrito por dos formaciones políticas con "discrepancias profundas, pero que son capaces de lograr puntos de encuentro para el bienestar de los ciudadanos y la solución de los problemas". Y ha subrayado que han pasado seis años desde 2017 y "el conflicto de fondo" en Cataluña "sigue sin resolverse", con lo que ha insistido en que el pasado de PSOE y Junts permite "abrir una nueva etapa histórica en la que a partir del respeto y el reconocimiento del otro se busque una solución política y negociada".