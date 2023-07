El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del 23J para pedalear por la montaña a buen ritmo, con la cita de este domingo como meta, y acompañado de su mujer.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado para dar un paseo con su familia por las calles de A Coruña. Además, la popular Cuca Gamarra ha pasado la mañana de este sábado en Logroño junto a sus padres y su perro Oliver, y ha reconocido que aprovechará esta jornada para hacer cosas que no ha tenido tiempo de hacer en las últimas semanas. "Las rebajas comenzaron y no he podido ir", ha expresado a los medios.

Este sábado también es tiempo de descanso para la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, quien se ha decantado por tomar un vermú entre amigos, entre los que estaban sus compañeros de filas Elizabeth Duval, Ernest Urtasun, Alejandra Jacinto y Carla Antonelli. Después, todos han ido directos al cine para ver la película de Barbie.

Y es que, en un día en el que no pueden pedir el voto, los candidatos se han dejado ver haciendo una vida de lo más normal. En el caso de Aitor Esteban, el líder del PNV, ha aprovechado para ir de compras a un mercado local de Sestao.