La Mesa del Congreso de los Diputados ya está constituída después de una votación en la que el PSOE ha logrado congregar a una mayoría absoluta alrededor de su candidata, Francina Armengol, que desde hoy es presidenta de la Cámara Baja.

Una vez pasado este primer 'round' político, comienza la cuenta atrás para la gran batalla: la investidura. Tras lo ocurrido este jueves en el Congreso, todo hace indicar que Pedro Sánchez está más cerca que Alberto Núñez Feijóo para lograr los apoyos necesarios que le lleven a la Moncloa.

¿Cuál es el calendario que tenemos por delante? Por el momento, la única fecha que hay segura es la visita de Armengol a Felipe VI este viernes para comunicarle la conformación de la Mesa. Ahora, hay cinco días para que los partidos pidan registrar grupo parlamentario.

Los cuatro partidos que tienen grupo asegurado grupo son PP, PSOE, Vox y Sumar, con EH Bildu y PNV que también lo tendrán al haber conseguido un mínimo del 5% del voto y más del 5% allí donde se han presentado.

No obstante, la Mesa puede permitir la formación de grupos que no cumplan con los mínimos exigidos, como cuando se le permitió a UPyD tener grupo en 2011 pese a no llegar al 5% del voto a nivel nacional.

Felipe VI, protagonista

Después, le toca mover ficha a Felipe VI, que convocará una ronda de consultas con los partidos para comprobar quién puede ser el candidato que proponga para la presidencia del Gobierno. Esta ronda debe tener lugar tras la constitución de las Cortes, pero no hay una fecha fija.

Cuando el jefe del Estado designe a un candidato, llegará la sesión de investidura. Si hay mayoría absoluta, tendremos presidente; si no se llega a 176 apoyos, habrá una nueva votación pasadas 48 horas, en la que el candidato solo necesitará una mayoría simple.

Si el candidato no logra los apoyos suficientes, tendremos repetición electoral, que podría llegar a darse en Navidad o Año Nuevo, ya que si fracasa la investidura se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales 47 días después.